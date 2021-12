Questo atto di cui ci informa l’amministrazione comunale sembrava già fosse in vigore da tempo e invece ci viene comunicato solo adesso. Questo è il comunicato stampa:

Le competenze per la gestione dell’area portuale di Agropoli passano dalla Regione al Comune. È stato sottoscritto, infatti, l’accordo che ha dato seguito seguito ad un emendamento approvato nei mesi scorsi dal Consiglio Regionale. Quest’ultimo prevedeva che le funzioni amministrative relative ai porti di rilevanza regionale e interregionale, venissero trasferite ai comuni.

«Dopo un lunghissimo periodo in cui il porto è stato di competenza della Regione Campana, oggi le funzioni passano al comune di Agropoli», commenta il sindaco Adamo Coppola.

«Una novità importantissima che arriva anche in concomitanza con l’ormai prossima scadenza delle concessioni demaniali. È una grandissima occasione per riorganizzare il porto e rilanciarlo – prosegue il primo cittadino – Starà all’Ente scegliere il percorso più virtuoso possibile, per far sì che questa infrastruttura diventi definitivamente una risorsa per l’intera comunità».

«Per noi si tratta di una sfida rilevante, con un quadro normativo ancora non chiaro – spiega invece il consigliere delegato al porto, Giuseppe Di Filippo – Confidiamo presto in un chiarimento statale e intanto stiamo giù predisponendo i primi atti propedeutici alla gestione del porto, una novità straordinaria che darà certamente slancio a questa infrastruttura».

Il porto è una vergogna, gestito con i piedi e con una confusione schifosa. Non si capisce niente o non vogliono far capire. Si rimbalzano le responsabilità. Fanno a scarica barile. Vai dalla capitaneria e dicono che devono controllare quelli del comune, vai dal comune e ti dicono quelli della capitaneria che ci stanno a fare. Le colpe stanno in entrambi i fronti. Quello che doveva essere il volano di sviluppo di Agropoli ha una gestione approssimativa e fuori da ogni regola. La sicurezza del porto a chi compete? La notte tra sabato e domenica una panda con 4 ragazzi dentro è sbattuta nel distributore di benzina, chi doveva controllare? Non si capisce un cazzo, fanno il gioco delle tre carte. Il comandante attuale,per carità si spera se ne vada presto,fa fare al comune quello che vuole. E in città non gode di nessuna stima. E ora con la scadenza delle concessioni si innesca un movimento vortiginoso nel quale in tanti ne riceveranno ancora dei benefici. La competenza passa dunque dalla regione ( De Luca ha scaricato sui comuni la scadenza delle concessioni) al comune e la capitaneria cosa fa? Quale sarebbe il ruolo degli uomini del circomare? I concessionari sono in balia delle onde e non sanno a chi rivolgersi e ostaggi del politico di turno(La Porta). La capitaneria di porto non ha ruoli e competenze amministrative, ha però ruoli di controllo di polizia ma nessuno se ne è accorto. Il partito democratico ha fatto scivolare il porto nel più basso gradimento possibile. E’ uno schifo. Sergio Vessicchio