PROCEDURA DI CONCORSO PER L’ARMA DEI CARABINIERI

Sono iniziate le procedure per la selezione e l’arruolamento di 18 Ufficiali del Ruolo Tecnico dell’Arma dei carabinieri, suddivisi in:

4 posti per la specialità in medicina, 1 per la veterinaria, 2 posti per la psicologia, 1 per le investigazioni scientifiche e fisica, 3 per la telematica, 2 per il genio, 1 per l’amministrazione e commissariato. Inoltre per i Carabinieri già in servizio bandi di tre posti per investigazioni scientifiche – fisica; per la telematica e per l’amministrazione e commissariato.

Gli aspiranti potranno presentare la domanda online attraverso il sito www.carabinieri.it nell’area concorsi. Al concorso possono partecipare, per una sola specialità, i cittadini italiani in possesso di laurea magistrale dell’indirizzo di interesse che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, non abbiano superato il 32° anno di età. I vincitori del concorso saranno nominati Tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico dell’Arma dei Carabinieri e frequenteranno un corso della durata di un anno presso la Scuola Ufficiali Carabinieri, incentrato principalmente sullo studio di materie tecnico-professionali. La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata entro il 27 marzo 2024.

