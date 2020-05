(Giovanni Coscia) – E così lo starter ha abbassato la bandierina. Ha ridato la partenza, tanto attesa e sperata, dopo un periodo forzato di riposo, condizionato da un virus, che questa classe politica, prima o poi, dovrà santificare. Un governo che oramai era agli sgoccioli, e che aveva palesato, dopo il cambio di casacca dei grillini, unici “affogatori” del buon senso, il loro inganno politico. Più a sinistra della sinistra, ovvero quella dei radical chic e dei Rolex al polso, ma sono per i centri sociali. Più che altro disadattati alla società e nel viverla con semplicità di azioni e pensiero. Il 2020 quindi, sarà ricordato come l’anno della distruzione senza pietà, di tanti lavoratori, di tante p. iva e di tanti piccoli artigiani e perché no, qualche grande azienda. Ad uscirne rinsaldate, da questo VIRUS SANTO, saranno le multinazionali, i colossi finanziari.

Perché la verità è una sola, categorica ed imperativa per tutti; essa trasvola su ogni ragione ed attraversa i cuori dei più deboli economicamente da Nord a Sud dell’Italia, in quanto la crisi non ha colpito tutti in egual misura. Ha colpito, come se fosse una prosecuzione della già in atto “lotta di classe”, quella stessa classe lavorativa dominata dal potere economico e schiavizzata perennemente ed ha giovato alle classi cosiddette dominanti. I lavoratori quindi, tutti dominati, e riaprono i nuovi orizzonti, nella stessa identica condizione precedente. Le già vincenti classi dominanti, saranno ancora più potenziate e rinsaldate nel loro potere di sopraffazione. Sono in pratica le classi globaliste vincenti della nuova globalizzazione e mondializzazione capitalista. Sono i nuovi rinforzati parassiti della attuale futura società; quelli che sfruttano le braccia altrui e lucrano come sanguisughe. Eppure saranno sempre classificati come gli aristocratici del nostro tempo. E quale governo poteva dimostrarsi migliore se non quello grillino-piddino? Insieme, per meglio essere definito come GOVERNO SERVITORE delle elitè aristocratica, finanziaria e dominante, creato ad hoc per massacrare senza pietà per conto dei poteri forti, le classi lavoratrici ed umili. Ecco perché il CORONAVIRUS, si eleverà alla santificazione. Un governo di sciagurati ed improvvisati che si è trovato a gestire una nazione, se pur nella loro improvvisazione e banalità, è stato più facile per i vertici stessi, in quanto hanno gestito un manipolo di deputati e senatori, col divieto di pensare.

Ci hanno travolto con le idiozie che hanno prodotto. A parte il lock down, troppe sono le cose che dovranno essere messe al riparo. In primis la garanzia di uno stato che tuteli i cittadini e non certo come è stato palesato dall’EX Disk Jochey FAFFO, meglio conosciuto come ALFONSO BONAFEDE Ministro di Grazia e Giustizia, 5 STELLE, che ha dato adito alla riapertura della discussione sulla trattativa STATO-MAFIA. Grillini? Ma non volevate aprire il governo come una scatoletta di tonno? Si, in effetti lo avete fatto e vi ci siete ficcati dentro come nessuno peggio di voi avrebbe potuto e saputo fare. Un governo assente e senza tutela alcuna per gli italiani. Miliardi spesi e buttati per gli uomini della Task Force e basta. Un business non c’è che dire. Noi italiani normali abbiamo ricevuto l’imposizione autoritaria del carcere domiciliare, anche se incostituzionale lo abbiamo rispettato, nel mentre Conte & C non si sono curati minimamente di fornirci un metodo di garanzia per la nostra esistenza. Loro sguazzano nell’oro, con presenze televisive strapagate a duemila euro ogni 10 minuti e noi distanziati socialmente. Un governo che ci ha sbattuto da parte senza cura alcuna per le nostre famiglie. Peggio della Cina, insomma, anche se quel governo ha dato da mangiare ai propri cittadini e poter vivere, mentre noi no. E per non dimenticarci quanto dovrà avvenire a breve, il governo grillino comunista, ci sbatterà difronte le imposte da pagare a maggio e Giungo. Ma quando abbiamo lavorato? Ma ai servi del potere massonico, nulla importa di tutto ciò. E ad avere la meglio sono ancora le banche ed i banchieri. E per finire sul massacro, nel prossimo autunno, se dovesse rimanere in vita questo governo, vedrete, ci regalerà la PATRIMONIALE. Porteranno via dai conti correnti, quel poco che era stato accumulato dal popolo dei risparmiatori, col sudore della fronte. In pratica, nessun sostegno dal governo, senza lavoro per oltre due mesi, poi le tasse come se avessimo lavorato e prodotto. E quasi certamente, porteranno via dei soldi dai nostri risparmi, come già citato, con la patrimoniale. E’ questa giustizia sociale? Quella tanto decantato da Grillo, e il bibitaro Di Maio? Basta. Abbiamo avuto bisogno di un virus per comprendere l’inefficienza politica di questo governo. In pratica, Grillo, Zingaretti e con l’appoggio esterno di Renzi, il delitto è quasi perfetto.