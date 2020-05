(Giovanni Coscia) – Da sempre la stampa, i vari mezzi di comunicazione, rappresentano un potere, invasivo, sulle volontà altrui. La televisione, i giornali, la radio, occupano un ruolo di primaria importanza nella nostra vita, al fine di fornire notizie ed apprendere quanto e cosa accade nel mondo e per rimanere aggiornati sull’attualità del tempo. Spesso accade che la informazione non è realistica, ovvero, non fornisce la realtà su episodi avvenuti, sia nella storia sia da un punto di osservazione differente che può stravolgere un fatto increscioso accaduto. Tanto che ne sanno i lettori ed i cittadini! Ed in questi giorni, la manipolazione mediatica, puntualmente riconferma la propria ingenerosità nei confronti della verità vera. Sta di fatto che l’editoria attuale, è composta per lo più o nella sua totalità, da correnti di appartenenza politica, che obbliga il capo redattore di una testata giornalistica o magari di una tv anche nazionale, a fornire la stessa notizia sotto punti di vista differenti. Vedi RAI 1-2-3, che differenziano la medesima notizia, stravolgendola da bianca a nera e viceversa. Senza dimenticare LA7 e i canali del cavaliere, che puntualmente alterano la verità. Perché questo? Per diverse motivazioni che attraverso questo blog, vorremmo precisare e che in primis, il mondo alterato della comunicazione non ci appartiene, così come non ci appartengono le Fake News, che infestano il WEB. Tanto per porre in evidenza quelle notizie che in questo periodo non sono in primo piano, quali i sondaggi politici che puntualmente ogni settimana, vengono effettuati. I mezzi di comunicazione, svolgono il proprio lavoro nella divulgazione dei risultati inerenti alle volontà dei cittadini con le intenzioni di voto, ma molto di “spalla”. Gli attuali sondaggi riportano il calo della LEGA che si attesterebbe all’incirca intorno al 27,5%, nel mentre la Meloni con FdI è ancorata intorno al 13%, nel FORZA ITALIA si riconferma al 7%. L’opposizione, viene così ripartita: M5S, secondo i sondaggi alterati e riportato dai media, è in risalita e si attesta intorno al 19%, mentre il PD pare sia al 22, 4% ed ITALIA VIVA di Renzi, intorno al 5,5%. Come si evince, la lega ed i partiti di opposizione, sarebbero in netto calo, tanto a supportare questo governo, che lascia ogni dubbio sull’operato sino ad ora proposta agli italiani. I vertici politici, influenzano letteralmente non le società di sondaggi, che avrebbero comunque fornito ai capi partito i numeri relativi al loro consenso, ma influenzano nei fatti la comunicazione, quella scritta, per non far apparire la realtà cruda di questo governo inutile e che i risultati sui sondaggi non li gradiscono come guida politica. E allora si manipolano i risultati. Si abbassa la Lega e si alza il PD; si Abbassa FdI e si alzi il M5S. Tutto l’esatto contrario, in quanto società nazionali non appartenenti a gruppi politici del potere, attestano che la Lega rimane il primo partito e si stabilizza intorno al 30,4%, mentre FdI della Meloni, è al 13,7%, quindi in salita e FI di Berlusconi è confermata al 6,7%. Ecco il ruolo nefasto della libera comunicazione pilotata. Risultati che Ovviamente i poteri sottomessi, quali i mezzi di informazione privati nazionali e non, con riferimento alle tv di stato, impongono questa strategia di massa influenzando ed alterando, le menti e le intenzioni di voto dei cittadini. Palesare l’inefficienza di questo governo, non giova al potere di turno, che alla prima occasione, ovviamente cambierà casacca. Come sempre accade. Basta guardare la foto e la triste non verità sui deceduti del COVID 19. Cosa si fa per un piatto di lenticchie, senza riferimento biblico alla storia di ESAU’, che vendette la sua primogenitura al fratello più piccolo, Giacobbe, proprio per un piatto di lenticchie. Ed in Italia, ve ne sono molti e si va avanti sempre così.

Continue Reading