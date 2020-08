Parte la campagna ‘Piazze in sicurezza’ per il Ferragosto in provincia di Salerno.

Parte la campagna di sensibilizzazione “Piazze in sicurezza“ con l’obiettivo di rafforzare la presenza delle Forze di Polizia sul territorio della provincia di Salerno e mantenere alta l’attenzione dei cittadini sui comportamenti da tenere a tutela della salute pubblica in questo delicato momento, in cui solo facendo “rete” può essere efficacemente contrastata la diffusione del virus Covid-19.

L’iniziativa, che si svolgerà nelle principali piazze dei territori costieri in alcuni giorni della settimana del Ferragosto, vedrà impegnati personale medico e infermieristico dell’ASL Salerno e del 118, volontari della protezione civile e della Croce Rossa, che scenderanno in piazza allestendo gazebo dove verranno distribuite mascherine fornite dalla Regione Campania, fino ad esaurimento delle disponibilità, nonché materiale informativo messo a disposizione dall’Ordine dei Medici e Odontoiatri, per invitare i cittadini al corretto uso dei dispositivi di protezione individuale ed informarli sull’importanza del distanziamento sociale, unici strumenti che, al momento, possono contenere la diffusione del virus. I comuni interessati dall’evento saranno Salerno, Sapri, Agropoli, Capaccio Paestum, Amalfi, Minori, Casal Velino, Ascea, Camerota, Castellabate, Acciaroli, Palinuro, Scario. In questi stessi territori il Questore di Salerno Maurizio Ficarra, su specifiche direttive del Prefetto, predisporrà mirati servizi coordinati di controllo con la presenza di personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e con il contributo delle Polizie Municipali: servizi di prevenzione per garantire a tutti la possibilità di trascorrere in libertà e serenità le prossime festività e, nel contempo, contrastare la commissione di reati, assicurando che nei locali pubblici e di intrattenimento nonché nelle aree abitualmente ritrovo di giovani vengano rispettate le regole.

La dirigente dell’Ufficio Staff Protezione Civile, Emergenza e post-emergenza della Regione Campania Claudia Campobasso ha sottolineato che l’iniziativa, estesa anche ad altri comuni della campania, vedrà impegnato ancora una volta il mondo del volontariato che in ogni circostanza, emergenziale e non, offre la propria disponibilità a servizio delle comunità.La Protezione Ccivile di Agropoli e in piazza Vittorio Veneto le sere 14, 15, 20 e 22 dalle 19 alle 24.

Continue Reading