Pubblicato il bando della edizione 2021 di Cinecibo, il Festival del Cinema presieduto da Michele Placido e diretto da Donato Ciociola, incentrato sull’intesa vincente tra cinema e cibo.

“Nonostante la situazione di incertezza che ci impedisce di fissare la data della prossima edizione del Festival – ha dichiarato Donato Ciociola – abbiamo deciso di ugualmente di pubblicare il bando, anche per dare la possibilità a chi intende concorrere, di tenersi occupato durante questo periodo particolare, in una attività creativa ed entusiasmante, come la produzione e recitazione cinematografica, in attesa della ripresa del settore. L’auspicio è che l’estate porti via la condizione di precarietà che la pandemia ha gettato sull’intero comparto degli eventi e, in generale, sulle nostre esistenza, per poter diffondere come di consueto, i dettagli di Cinecibo Festival 2021 nella presentazione di settembre al Festival del Cinema di Venezia”.

“Relativamente al contenuto del bando – prosegue il direttore artistico Donato Ciociola – al concorso sono ammessi cortometraggi e documentari a tema, concernenti l’enogastronomia o la valorizzazione dei territori di provenienza dei prodotti tipici. I lungometraggi saranno in rassegna, scelti dalla giuria tra quelli usciti nell’anno in corso. Le opere cinematografiche pervenute saranno visionate da un’apposita commissione, costituita da esperti del settore cinematografico, enogastronomico e giornalistico, che avrà il compito di selezionare quelle da ammettere al festival”. Il bando completo è pubblicato sul sito www.cinecibo.it. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0828/302142 o inviare una e-mail a info@cinecibo.it.