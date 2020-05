(Giovanni Coscia) – Che il virus sia il risultato di una tematica assoggettata ad un potere oligarchico, assume sempre più forza, col passare dei giorni. La cura per il virus e la strada da percorre per uscire da questa condizione sanitaria gravissima, ebbe a suggerirla il Prof Giulio Tarro e grazie alla sua “scienza”, il prof. De Donno, applicando il metodo della emotrasfusione degli anticorpi dei guariti, nei malati di covid19, si è giunti alla risoluzione della pandemia. Ma bisogna in questo momento preciso, ricorrere allo stesso prof Tarro, affinché suggerisca a qualche economista, la terapia, o il plasma, considerati i risultati, da porre in essere una risoluzione per l’aspetto e la ripresa generale dell’economia? Tarro ha fatto il suo, ed occorre quindi una cura ben precisa, contro questa pandemia economica al fine di fermare il contagio della disoccupazione e delle chiusure di tante attività economiche. Tre mesi difficili, che hanno genuflesso la vita di molti imprenditori e non solo. La terapia da adottare in primis, è da ritenere senza dubbio alcuno, l’immediata ripresa del lavoro. Bisogna riaprire immediatamente TUTTO e TUTTI. Con le dovute accortezze che servono in questi casi, partendo dalla sanificazione e dalle cosiddette distanze sociali da osservare rigorosamente. Ci sta bene. La forza lavoro però, deve ritornare ad impadronirsi della nostra quotidianità; torni a scorrere nel sangue di ognuno di noi ed è questo il PLASMA e la cura unica, per la ripresa economica. E’ nelle “arterie delle aziende” che bisogna iniettare questa terapia. Il lavoro e la ripresa, saranno l’unico anticorpo che fungerà da plasma e potrà guarire il danno economico che ha recato al paese. Lo stato ha quindi l’obbligo morale in primis e civico poi, di ripagare i lavoratori che per mesi hanno fermato le aziende, obbligate ad attuare quel “lock down” e devastando la catena delle produzioni. Ogni attività sia chiaro, dovrà riprendere quanto prima; Bar, ristoranti, pizzerie, parrucchieri, estetiste, palestre, centri di rieducazione motoria, asili e tanto altro, dovranno pur riorganizzarsi e rimettere a nuovo un sistema collaudato da tempo. Ma dovremo rialzarci tutti. E’ per questo che il governo deve mirare alle strategie di ripresa e dare quel plasma che occorre nelle sue giuste dosi. Imprenditori che hanno fatto del Mady in Italy il nostro vanto nel mondo, saranno in prima linea per garantire i posti di lavoro ai propri dipendenti. Ripartire dunque, ma in totale sicurezza per difendere ciò che appartiene a noi tutti: la vita ed il lavoro. Bisogna far ripartire il paese quanto prima. Non aspettiamo gli eventuali sciacalli, che non mancano, delle borse europee e perdere importanti quote di mercato. Il “restiamo tutti a casa” è stato rispettato. Come nessuno avrebbe creduto. Ora bisogna rifare quel famoso HASHTAG (#) e trasformarlo in #IOTORNOINAZIENDA . Cari governanti, considerato che gli italiani sono stati ligi al proprio dovere, nel mentre i vostri incarichi innumerevoli conferiti agli uomini della vostra TASK FORCE, hanno prodotto danni irreparabili, prima di tutto quello economico che ci è costato e continuerà ancora a costarci più di mille euro al giorno moltiplicato per gli oltre 450 componenti, (fate il vostro calcolo), non siate complici di un omicidio economico che produrrà più danni di qualunque pandemia possibile su questo pianeta. Non dimenticate, cari governanti, il povero imprenditore napoletano, che non è riuscito a reggere questo impatto tremendo della pandemia economica, togliendosi, purtroppo la vita. Sia da esempio e non giocate con le responsabilità altrui, considerando che nelle vostre tasche, entrano migliaia e migliaia di euro, pur rimanendo seduti nei vostri banchi di governo e male ci state governando. Non avete rinunciato a nulla. Non avete fatto una donazione. Non vi siete dimezzati lo stipendio. Eppure a noi giungono sempre bollette da pagare ed a giugno dovremo correre in banca per il pagamento delle tasse. Voi governanti del “tubo” ci avete rovinato. Ed abbiate ora il coraggio nel consentire noi tutti, di auto-iniettarci il plasma della vita. Lo stesso voluto da Tarro per i pazienti di Covid che hanno avuto la guarigione. Il nostro PLASMA è il nostro lavoro. Ficcatevelo bene nella zucca.

Continue Reading