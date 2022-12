QUANDO SI GIOCA ONLINE OGGI È IMPORTANTE ESSERE PRUDENTI

Arrivano finalmente delle grandi novità attese sia dai giocatori che dagli operatori del gioco d’azzardo italiano. Infatti, Meta, come descritto in questo articolo, ha deciso che tra poco tempo soltanto i casinò online autorizzati dalle autorità di regolamentazione di un determinato territorio potranno farsi pubblicità sulla piattaforma social. Ma non è tutto, poiché occorrerà anche un’autorizzazione scritta da parte della stessa Meta.

Una novità importante, considerando che sulla piattaforma scorrazzano liberamente casinò non regolamentati che non possono offrire ai clienti le stesse condizioni di trasparenza e sicurezza fornite invece dai casinò regolamentati.

In Italia la situazione è già più sicura

Questa rivoluzione di Meta in realtà non cambierà molto le carte in tavola per ciò che riguarda l’Italia, poiché nel nostro paese è già presente una norma che vieta completamente le pubblicità dei giochi e scommesse con vincite di denaro sui social. Questo ormai dal 2018, quando è entrato in vigore il Decreto Dignità.

Ad ogni modo è importante per quando si va all’estero, oppure se si è soliti navigare con IP esteri per evitare il tracciamento. Il fatto che sulla principale piattaforma social si siano finalmente prese delle misure di contrasto ai casinò non autorizzati e non regolamentati, è sicuramente un grande passo in avanti, poiché si ostacolano di fatto le possibili truffe e quei siti che offrono giochi non sottoposti a nessun tipo di controllo qualitativo, ad esempio per ciò che riguarda gli RNG, i generatori di numeri casuali importantissimi per le slot machine.

Una mossa a favore del gioco responsabile

Quella attuata da Meta è sicuramente una mossa a favore del gioco responsabile, che punta di fatto ad allontanare i minorenni dal rischio di poter giocare. Infatti, mentre i casinò regolamentati presentano delle norme rigide che vietano l’iscrizione ai minorenni, con controlli e sanzioni severissime per chi dovesse infrangerle, i casinò non regolamentati potrebbero prevedere delle scorciatoie e comunque sono meno monitorati.

Per questo, il fatto che su Facebook ora scompaiano i casinò non regolamentati, vorrà dire che sullo stesso Facebook i minorenni non potranno avere modo di giocare in un’età in cui non sono ancora pronti per affrontare il rischio connesso al gioco.

Cosa aspettarsi dal futuro

Le grandi piattaforme dovrebbero porsi come esempio e i governi dovrebbero agire di pari passo. Considerando che le piattaforme social oggi sono tante, ci si aspetta che politiche sempre più rivolte al buon senso siano adottate su tutte le piattaforme più popolari, tra cui si possono contare anche Tik Tok, Twitch, Twitter ed altre ancora. La regolamentazione non va vista come un paletto per un casinò online bensì come un marchio di qualità, che ovviamente deve essere poi supervisionata e monitorata dall’autorità regolamentatrice competente.

Il futuro perfetto, per il settore del gaming online e in special modo del gioco d’azzardo online, è quello di una maggiore attenzione alla qualità e alla sicurezza dei canali social, che non possono prescindere dall’offrire prodotti sicuri ai propri utenti, soprattutto a quelli più sensibili. Passi avanti vengono fatti quotidianamente anche nel gioco d’azzardo fisico.

Mi piace: Mi piace Caricamento...