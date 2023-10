RALITY FASHION SHOW DI EMANUELE SICIGNANO PRESENTATI GLI STILISTI

LUSINGHIERI GLI ASCOLTI PER LA OUVERTURE STAGIONALE SUL CANALE 86

Grande successo per la presentazione degli stilisti per la la nona edizione del programma tv reality and fashion show for designers ideato dal manager Emanuele Sicignano e in onda su NAPOFLIX CANALE 86 . Il 19 ottobre in diretta tv canale 86 appunto c’è presentazione ufficiale dei 14 giovani stilisti in gara. Prossimo appuntamento mercoledì 8 novembre dalle 19:30 in diretta ti. Stay tuned. Questa edizione è molto attesa per le grandi novità della modo e sulle creazioni che i giovanissimi stilisti riusciranno a proporre. E come al solito la magistrale presentazione di erennio De Vita un vero e proprio leader nel campo delle presentazioni televisive già presentatore ufficiale di Miss Italia. Gli stilisti concorrenti si daranno battaglia sulle loro creazioni che saranno vagliate da una giuria apposita fatta di importanti personaggi del mondo della moda, del giornalismo, della canzone e delle sartorie. Di fatto proprio la giurica, come si è dimostrato negli anni precedenti, ha un ruolo fondamentaqle e da co protagonista con gli stilisti. ” Le novità sono tante -afferma l’autore Emanuele Sicignano – e ve le sveleremo puntata per puntata”.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...