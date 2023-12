RAVELLO, L’ARCIVESCOVO TURTURRO TITOLARE NOMINATO DAL PAPA

“A monsignor Vincenzo Turturro il benvenuto da parte dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità di Ravello. Alla sua esperienza internazionale al servizio della Chiesa, si aggiunge questo nuovo incarico in America Latina e la guida della nostra sede episcopale. A lui l’augurio di buon lavoro nel ministero affidatogli dal Santo Padre in Paraguay. Lo attendiamo presto a Ravello per accoglierlo”.

Così il sindaco di Ravello, Paolo Vuilleumier, alla notizia della decisione di Papa Francesco di nominare monsignor Vincenzo Turturro nunzio apostolico in Paraguay, elevandolo alla sede titolare di Ravello, con dignità di arcivescovo. Succede a Claudio Gugerotti, arcivescovo titolare di Ravello dal 2001 fino alla nomina a cardinale, avvenuta lo scorso 30 settembre.

Nato a Bisceglie, in provincia di Bari, il 7 ottobre 1978, Turturro è stato ordinato sacerdote il 31 ottobre 2003, incardinandosi nella diocesi di Molfetta. Laureato in Teologia, è entrato nel servizio diplomatico della Santa Sede nel luglio 2009, ha prestato successivamente la propria opera nelle rappresentanze pontificie in Zimbabwe, Nicaragua e Argentina. Da ultimo è stato trasferito alla sezione per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali della Segreteria di Stato.

