Successi di ascolti di produzione per il Reality and Fashion Show For Designers, il format televisivo innovativo ideato, organizzato e voluto fortemente dal giovane e intraprendente imprenditore, produttore e manager Emanuele Sicignano, andato in onda, in diretta, ieri, venerdì 23 ottobre, dalle 16,30 alle 17,30, sulle frequenze televisive di Tv Campane dei Fratelli Marigliano, canali 645 e 875 del digitale terrestre e, in contemporanea, su www.canalecinquetv.it.

La prima puntata è stata presentata, con la solita verve e l’innegabile professionalità da Erennio De Vita, volto noto televisivo, mentre Alessandra D’Orsi, modella e conduttrice, era collegata da casa, ma dal prossimo appuntamento sarà in studio con tutto il cast. La giuria, capitanata dal nuovo presidente, lo stilista Gianni Cirillo, era così composta: gli stilisti Gabriele Bonomo, Flavio Filippi, Anna Coviello di Valeryshop, il visagista Pablo Gil Cagnè della Maison Gil Cagnè, il giornalista Antonio D’Addio, vicedirettore del periodico Lo Strillo e collaboratore di vari settimanali nazionali, Emanuela De Simone dell’Accademia della Moda di Maria Mauro Opinionista ufficiale del programma la Fashion Blogger Lina La Mura, responsabile della pagina Facebook e Instagram Lina’s Style, che, fasciata in un abito color oro della stilista Teresa Magliulo, ha dato e continuerà a dare consigli di stile e suggerimenti ai concorrenti. Al web e alla lettura dei messaggi: Susy Fiorillo, mentre le coreografie sono state curate da Maria Carmen Vassallo con la collaborazione di Giusy Cappiello, i fotografi ufficiali, per questa nuova edizione, sono Sergio Bisceglia e Claudio Tramonto. Partnership: L’Accademia della Moda e Design di Maria Mauro e Siredea di Rosaria Carotenuto, che hanno presentato una parte della loro nuova collezione.

Il patron Sicignano, nel corso della trasmissione, ha salutato lo stilista Luciano Fiore Couture, la conduttrice e psicologa Edda Cioffi e Fabio Palazzi, che saranno presenti dalla prossima puntata e ha annunciato il debutto di After Show, il nuovo format che sarà condotto su Tla da Maurizio Vessa. Questi i 19 concorrenti: Miriam Denise Gentile, Rita Dell’Aversana, Francesca Aiello, Cristina Cirigliano, Valeska Prieto, Maria Teresa Zurzolo, Stefania Desiderio, Vincenza Cipolletta, Valentina D’Angelo, Silvana De Angelis, Gerardina Petrosino, Elisabetta e Sofia Marseglia, Chiara Di Mario, Anna Borriello, Rosa Esposito, Marika Cesarano, Emilia Panaro e Ciro Picozzi. Un ringraziamento a tutto lo staff di Tv Campane, attento nel far rispettare le norme di contenimento anti Covid, e a Orazio Zampaglione. Per la prossima puntata il tema scelto dalla giuria è: Moda e Natura. Appuntamento a venerdì 20 novembre!!!!

