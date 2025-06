RECORD DI CALDO IN CAMPANIA

È arrivato puntuale e implacabile il caldo africano annunciato dal bollettino meteo di allerta per ondate di calore, valido in Campania da oggi fino a lunedì 30 giugno. A spingere la colonnina di mercurio verso temperature eccezionali è l’anticiclone subtropicale “Pluto”, che ha già trasformato la giornata in un’autentica fornace per Salerno e il resto della regione.

Questa domenica ha fatto registrare temperature fino a 37 gradi nella città del Principe Arechi, ben 6-7 gradi oltre la media stagionale, con un vento caldo e secco che ha aggravato la percezione del calore. E il peggio – avvertono gli esperti – deve ancora arrivare: la giornata di domani è attesa come la più rovente del mese, se non dell’intero trimestre estivo.

Umidità in crescita e notti tropicali

A complicare ulteriormente la situazione, soprattutto nelle ore serali e notturne, è il tasso di umidità che potrebbe toccare punte del 60% lungo il litorale, rendendo il caldo ancora più opprimente. Le cosiddette “notti tropicali”, durante le quali le temperature non scendono sotto i 25°C, sono ormai una realtà quotidiana che mette a dura prova sonno e salute dei cittadini.

Rischi per le fasce fragili: scatta l’allerta sanitaria

Il Ministero della Salute e la Protezione Civile raccomandano la massima attenzione per anziani, bambini, persone con patologie croniche e animali domestici. I consigli sono i soliti ma essenziali: evitare l’esposizione al sole nelle ore centrali della giornata, bere molta acqua, limitare gli sforzi fisici e utilizzare ambienti freschi o climatizzati.

Preoccupazione anche per il rischio incendi

Le alte temperature e i venti di terra aumentano anche il rischio incendi nelle aree boschive. Le autorità locali invitano alla prudenza assoluta, vietando l’accensione di fuochi all’aperto e monitorando con attenzione le zone collinari.

Giugno da record

Secondo i meteorologi, quello in corso potrebbe essere uno dei mesi di giugno più caldi mai registrati a Salerno. Un trend che conferma la tendenza globale al riscaldamento climatico e rende sempre più urgenti strategie di adattamento urbano e ambientale.

In attesa di una tregua che potrebbe arrivare solo a luglio, Salerno boccheggia e si prepara a una delle settimane più afose dell’anno.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...