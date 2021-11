Preoccupano le minoranze che hanno protestato contro il certificato verde, ma bisogna riportare ordine e legalità, sostenendo tutte le iniziative contro il Covid

L’imprenditore Riccardo Illy, noto produttore di caffè, presidente del Polo del gusto, la sub-holding del gruppo di famiglia che riunisce tutti marchi extra caffè, è stato sindaco di Trieste per otto anni e poi governatore del Friuli-Venezia Giulia, come indipendente di sinistra. Si è vaccinato con quattro dosi di siero, dato che si è fatto inoculare ReiThera, che poi non è stato autorizzato. Così ne ha fatte altre due ed ha ottenuto il green pass. Quando gli si chiede che effetto fa vedere nella sua città prima le proteste, adesso il boom di contagi, lui risponde che si rischia di rovinare quanto costruito negli ultimi trent’anni cioè il rilancio del porto, dei servizi e del turismo. Pensa a chi vorrebbe venire a visitare la città e decide di rifiutare, o di scaricare le merci invece che nel loro porto, nella vicina Capodistria. Sarebbe una mazzata tornare nin zona gialla. Il risultato di chi ha manifestato porterebbe ad una riduzione della libertà propria e degli altri, un paradosso.

Tutta la gestione della pandemia è stata improntata ad azioni progressive Le misure sono adeguate e se non dovessero essere sufficienti ce ne saranno di più drastiche. Tutto questo proprio a Trieste, in parte per motivi casuali, un po’ per alcuni dati oggettivi. Prima c’è stata la protesta dei portuali, i quali chiedevano tamponi gratuiti, che una volta ottenuta facevano risultare la questione chiusa. Poi sono arrivati i no green pass, anche da fuori città ed hanno trovato terreno fertile. Trieste risulta essere la città con più anziani e più pensionati d’Italia. Loro proprio dovrebbero essere i più favorevoli al vaccino e gli ultraottantenni l’hanno fatto tutti. Ma esiste una fascia d’età compresa tra i 60 e gli 80 anni e composta da persone che non lavorano ed hanno tanto tempo a disposizione. Questi hanno deciso di fare il tampone solo se necessario per andare al ristorante o al cinema. Si tratta di gente che segue i social e che ha anche un buon livello culturale, ma che crede a certe cialtronerie. In piazza hanno manifestato anche molti giovani, perché si verifica una protesta si aggregano diverse frange con una varietà di motivazioni ed una confusione che si sono visti anche in altri casi.

Questi gruppi, comunque, restano una netta minoranza, una quota marginale. Quando gli si chiede se all’attuale sindaco ed all’attuale presidente della Regione, entrambi di centrodestra, ci sia da rimproverargli qualcosa, lui risponde che in questi due anni ritiene che abbiano avuto un comportamento esemplare. A prescindere dall’appartenenza politica, la gravità della situazione presente impone la collaborazione tra schieramenti, così com’è avvenuto. Si vuole sostenere una petizione, perché Trieste diventi modello per i no green pass. Come racconta Illy, in quella città c’è la più grande concentrazione di scienziati d’Europa. Fa male sentire certe bestialità in merito alla negazione dei benefici del vaccino ed in merito, anche, a fantomatici effetti collaterali. A Trieste va ridato il giusto ruolo di capitale della scienza, nonché del buonsenso. Guido Honorati Broggi