Era una delle icone della commedia italiana ed aveva collaborato con Alberto Sordi. E’ stata stroncata da una malattia degenerativa

Monica Vitti è morta il 2 febbraio. Era nata a Roma il 3 novembre del 1931 con il nome di Maria Luisa Ceciarelli ed aveva compiuto da qualche mese 90 anni. Attrice icona del cinema italiano, era assente dalle scene dal 2001, anno in cui fu invitata al Quirinale per ricevere il premio David di Donatello. Era la musa di Michelangelo Antonioni e la regina della commedia all’italiana al fianco del grande Alberto Sordi. I funerali si sono tenuti sabato 5 febbraio, alle 15, nella Chiesa degli artisti a Piazza del Popolo a Roma. Monica Vitti, l’attrice che visse due volte. Questo per varie ragioni. La prima di esse riguarda il fatto che la simpatica ragazza con la pistola, molti anni fa, ebbe il privilegio di leggere, con un certo sorriso, il proprio necrologio su Le Monde. Si è trattata di una storica gaffe del prestigioso quotidiano francese. La seconda di esse riguarda il fatto che la sua vena artistica la portò non solo dal teatro al cabaret ed al cinema, ma proprio dalla tragedia al dramma e poi alla commedia, valorizzando personali risorse validissime di comunicabilità nell’incomunicabilità. La terza di esse riguarda il fatto che Monica, all’anagrafe Maria Luisa Ceciarelli, nata a Roma il 3 novembre 1931, come abbiamo già avuto modo di spiegare, era un fuoco di spirito ed era una voglia di comunicare. Baciata dal dono della dialettica e dell’humour, visse dall’inizio degli anni duemila un lento decrescendo, dovuto ad una malattia che le aveva portato via il dono della comunicazione. Quindi, una vera e tremenda pena de contrappasso. La malattia degenerativa della quale soffriva si può per lei considerare una nemesi storica contro quello che era il suo naturale charme dialogico, che le aveva permesso di passare dall’intellettuale che passeggiava con i libri di James Joyce in borsetta alla commediante grottesca amata da tutti. Molti si chiedevano in questi anni che fine avesse fatto. La verità era che l’attrice colpita dal male che fa regredire allo stadio infantile, aveva cominciato a perdere la memoria, sempre assistita da suo marito Roberto Russo il quale era stato fotografo di scena in occasione di molti suoi film ed infine anche suo regista in finale di carriera. Le ultime volte Monica ricordava il passato, ma poco il presente. Poi i legami si sono definitivamente scissi ed è entrata in un suo mondo chiuso, misterioso e nascosto, facendo uscire gli altri, compresa la sua adorata carriera. Attraverso gli occhi comunicava con lei solo il marito. In mezzo alle milanesi Franca Valeri e Mariangela Melato, la romana Vitti tenne alta la bandiera della comicità al femminile, entrandoci, come si è detto, da un ingresso laterale, rappresentato dalla ragazza borghese da collegio, con la famiglia che cordialmente la sconsigliava. E poi dell’attrice drammatica diplomata nel 1953 diplomata a pieni voti all’Accademia dopo un burrascoso inizio. Comincia subito in palcoscenico con il maestro Tofano, con il quale recita Machiavelli, la tragedia greca e Bertold Brecht, passando poi al teatro milanese del Convegno di Enzo Ferrieri come Ofelia in un Amleto di Bacchelli e Bella di Meano. Ma subito risalta la sua doppia natura e con Bonucci si butta nel cabaret di Senza rete, poi in Sei storie da ridere diretta da Mondolfo, il quale la dirigerà anche nei Capricci di Marianna di De Musset. Quindi una natura brillante della quale si accorse Franca Valeri che la scritturò in tv per Le donne. Intanto, mentre doppia Dorian Gray nel Grido, dopo aver fatto anche tanti doppiaggi con Fellini, fa una particina nelle Dritte. Quindi, conosce ml grande Michelangelo Antonioni con il quale scatta il colpo di fulmine sentimentale ed artistico. Antonioni dirige per lei l’unica compagnia teatrale della sua vita, mettendo in scena Io sono una macchina fotografica di Van Druten, alla radice di Cabaret, e Scandali segreti. Poi Ricorda con rabbia dell’arrabbiato Osborne con Giancarlo Sbragia, ma era un gruppo in anticipo sui tempi. Con Antonioni, la Vitti era diretta nella storia del cinema. Diventa la bella, moderna musa bionda dell’incomunicabilità, anche tra polemiche. Il successo del Festival del cinema di Cannes con l’Avventura li ripaga di tutto, portò la Francia ad intuire prima di noi il genio di un film ancora oggi modernissimo. La Vitti espresse benissimo con quel suo fisico bello, ma alternativo rispetto ai canoni, tutta la gamma controversa dell’infelicità, l’incapacità di amare ed agire, l’essere o non essere del cuore. Famosa in tutto il mondo la trilogia dell’incomunicabilità di Antonioni e, cioè, l’avventura, la notte e L’Eclisse. E’ opera che è stata prodotta dal 1960 al 1963, nella quale lei ama con molta fatica anche Ferzetti, poi Mastrianni ed infine Delon. Quest’ultimo, durante la vera eclissi di sole del 1962. A queste inquietudini nevrotiche, l’attrice regala una sottile sensibilità personale, una verità non replicabile. Finisce le ansie con Deserto rosso, Leone d’oro a Venezia, film nel quale il regista, con la complicità di Carlo Di Palma, il quale peraltro sarà un altro suo grande amore reinventa la realtà di Ravenna con il colore, senza computer. Ed anche qui si soffre per il cuore. La battuta

MI FANNO MALE I CAPELLI

diventa ironica anche se la pronunciava ugule Rock Hudson in Il letto racconta. Quando Michelangelo espatria per Blow up, anche la Vitti cambia registro e partner. Riscoperta dal quel gran rabdomante di Monicelli, che le affida i buffi estri vendicativi siciliani della Ragazza con la pistola, diventa con quella voce roca un po’ così, l’attrice brillante più richiesta e spiritosa, con alle spalle un curriculum intellettuale che le permette ogni variazione, scorciatoia, sottinteso e messaggio in bottiglia. Inizia così una serie di titoli best seller. E’ in Dramma della gelosia di Ettore Scola, irresistibile triangolo politico amoroso con Mastrianni e Giannini. Poi con Dino Risi nel one woman show Le donne sono fatte così, con Brass nel Disco volante, con Salce in Ti ho sposato per allegria della Gizburg, nella pochade dell’Anitra all’arancia con Tognazzi, nella Tosca di Magni con Proietti, nel triangolo di Amori miei ed infine nei costumi e nella mossa di Ninì Tirabusciò. Monica diventa la moschettiera della commedia all’italiana. E Di Palma le regala, assieme a Mimì Bluette, la bellissima commedia neo realista Teresa la ladra con la quale commuove mezza Italia e che rimase uno dei titoli preferiti dell’attrice. La Vitti dopo aver provato ogni cinema d’autore e, cioè, titoli che vanno dal Losey quasi a fumetti di Modesry Blaise allo Jancso di La pacifista ed al Bunuel del Fantasma della libertà, forma una strepitosa coppia comica nazonal popolare con Alberto Sordi, che sarà anche suo regista e partner e con il quale stabilisce un rapporto di fiducia. Ecco i titoli fortunati che spaziano dalla violenta storia coniugale di Amore mio,aiutami!, ai ricordi di avanspettacolo di Polvere di stelle, film nel quale interpreta una adorabile soubrette degli anni 40 e che fa nascere il tormentone

MA N’DO VAI…SE LA BANANA NON CE L’HAI

al film Io so che tu sai che io so. La carriera della Vitti va a gonfie vele e recita con tutti i nostri eroi, mandandoli spesso in tilt con le sue nevrosi comiche. E se con la trilogia di Antonioni aveva vinto ogni premio, le commedie brillanti, molte delle quali ad episodi come si usava allora, e tra le quali ricordiamo Alta infedeltà e Le coppie, film nel quale recita con Jannacci, ma anche Confetti al pepe e poi Castello in Svezia girati in Francia, le regalano il consenso popolare, padrona com’era di una serie di meccanismi comici inesorabili. Vincitrice di 5 natri e 3 David, la Vitti si permette qualche capriccio. Recita in Flirt e Francesca è mia, diretta dal suo compagno e poi affettuoso marito Roberto Russo e debutta lei stessa come regista in Scandalo segreto, film che va a Cannes grazie alla conquistata stima francese. Nel mucchio di pellicole da ricordare, con decrescente fortuna, Non ti conosco più dalla commedia di De Benedetti, Tango della gelosia di Steno, L’altra metà del cielo di Rossi con Celentano. Tornerà con Antonioni nel Mistero di Oberwald di Cocteau, barocco e tentativo tecnologico. Non abbandona mai il teatro, che rimane il suo primo e grande amore. Nel 1964 interpreta la parte bionda e non facile di Marilyn Monroe in Dopo la caduta Arthur Miller con Albertazzi, diretti da Zeffirelli. E’ un gran successo. In finale di partita torna in scena con due commedie comiche e, cioè, la versione femminile della Strana coppia di Neil Simon con la Falk e la regia dell’amica Valeri e lo storico Prima pagina di Ben Hecht, giornalista d’assalto. Da vera e grande attrice a 360 gradi, la Vitti non sanobba la Tv, che frequenta fin dagli anni ’50 con la prosa, partecipando alle Notti bianche dostoevskjane ed al Cilindro con Eduardo de Filippo, ma anche presentando il programma cine-omaggio Passione mia per i giovani del Centro Sperimentale, nel quale racconta, amatissima, la sua professione. Ed infine nel ’95 anno in cui vince il Leone d’oro alla carriera a Venezia, parla di sé nei gustosi libri autobiografici tra i quali Il letto è una rosa e Sette sottane, per poi sparire lentamente in un oblio che né lei né il pubblico avrebbero meritato. Guido Honorati Broggi