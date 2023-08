ROBERTO VECCHIONI CHIUDE “EMOZIONI PAESTUM”

Roberto Vecchioni venerdì 22 settembre alle 21.30 in via Magna Grecia a Capaccio Scalo, chiude “Emozione Paestum”, il cartellone degli eventi estivi della Città di Capaccio Paestum. Sono oltre 150 gli eventi, iniziati a giugno e ancora in corso. Vecchioni canterà a Capaccio Scalo e sarà tutto gratuito. Alfieri: ” È con uno dei più grandi, raffinati e amati cantautori italiani che abbiamo scelto di chiudere il cartellone degli eventi estivi “Emozione Paestum” ”

