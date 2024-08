ROCCADASPIDE, DOPO 20 ANNI DI CHIUSURE LORY TROVA IL LAVORO IL SUO ANGELO E’ PEPPE JULIANO

Lorenzo Brenca ha 42 anni,è della frazione Tempalta San Martino nel comune di Roccadaspide. La sua è una storia molto particolare fatta di chiusure, negazioni, prese in giro. E’ affetto da una rara patologia ma è arruolabile a tutti i livelli. Peppe Juliano invece è un popolarissimo amico conosciutissimo in città e titolare di più imprese commerciali e oggi ricopre il ruolo di assessore. Ma la politica in questa vicenda c’entra poco, lo racconta lo stesso Peppe Juliano: ” Sono 20 anni che chiede lavoro Lory è un ragazzo inteliggentissimo,l’ho conosciuto, ci siamo frequentati e l’ho inserito subito tramite un progetto di inclusione regionale e sociale, una bella cosa, ho lottato tanto per riuscirci non senza difficoltà, ripeto è un ragazzo intelligente e merita tanto perchè è molto buono.”

Il giovane è stato inserito nell’area di servizio alla periferia di Roccadaspide una delle tante aziende di Juliano, un gesto lodevole da parte di Giuseppe Juliano non tanto come politico ma come imprenditore e amico ma anche di concittadino, la sensibilità di Juliano la conoscono tutti. Il suo gesto serva anche da monito per le altre aziende per l’integrazione al lavoro di questi giovani. Inutile dire che la soddisfazione per Lory è enorme, gli brillavano gli occhi quando c’è stata la firma sul contratto. Il giovane vanta un diploma, e va sottolineato come Peppe Juliano ha saputo integrare la sua posizione di assessore con quella di imprenditore cosa difficilmente riscontrabile a tutti i livelli. Da oggi la vita per Lorenzo Brenca per tutti Lory cambia, un suo amministratore sconosciuto diventa suo amico e poi datore di lavoro. Per lui si aprono nuove prospettive,nuove idee e nuove iniziative.Tante sono le porte che gli si sono chiuse ma poi si è aperta quella giusta, determinante, e diteci voi se qui non c’è la mano della provvidenza che gli ha mandato un angelo. E come non credere a certe cose. Sergio Vessicchio

admin Sergio Vessicchio

