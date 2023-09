ROCCADASPIDE, E’ STEFANIA ORLANDO LA MADRINA DELLA FINALE DI MISS SUD DOMENICA PROSSIMA

Tutto pronto per l’ultima passerella dell’edizione 2023 di Miss Sud, il beauty contest nazionale ideato da Gino Stabile, che in quel giro tra le località più belle del meridione si ripropone di scovare la sua ideale rappresentante. Domenica 10 settembre in Corso XX settembre a Roccadaspide (alle 20.30) la finale nazionale: madrina del gran gala di moda e spettacolo sarà Stefania Orlando.

Tornata in auge con la partecipazione al Grande Fratello Vip del 2021, la conduttrice televisiva, showgirl e cantautrice, ha debuttato negli anni ‘90 come valletta, riscuotendo tanta popolarità in Rai conducendo diversi programmi, fra cui “I fatti vostri” e “Il lotto alle otto”. La Orlando non sarà l’unico volto noto nel parterre degli ospiti: con lei anche gli attori Luca Capuano e Danilo Brugia, che in passato hanno condiviso il successo della soap Centrovetrine.

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

