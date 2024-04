ROCCO HUNT TORNA NELLA SUA SALERNO, L’ABBRACCIO CON I FANS

Autografi, selfie e caffè con i fans per promuovere “Musica Italiana”. Folla di salernitani, ieri pomeriggio, per un caffè a Piazza della Libertà offerto da Rocco Hunt ai suoi concittadini salernitani e non solo.

Il rapper di Santa Margherita, infatti, ha trasformato lo slargo sul mare nel ritrovo dei suoi fans ma anche di tanti curiosi che hanno abbracciato il cantante che ha deciso di tenere lo speciale appuntamento – già organizzato negli scorsi giorni prima a Milano e poi a Napoli – per lanciare il suo nuovo singolo “Musica italiana“.

“Attrezzato” con un apposito carrettino, in tantissimi si sono assiepati sotto al sole, approfittando anche del clima estivo, per immortalarsi in un selfie con il cantante salernitano, farsi firmare un autografo o offrire il caffè annunciato sui social già negli scorsi giorni.

Il tam-tam è stato velocissimo e in molti hanno raggiunto piazza della Libertà già nelle prime ore del pomeriggio: tantissimi giovani ma non solo.

