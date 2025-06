RONALDO HA SCELTO POSITANO

Positano conferma il suo ruolo di meta prediletta dal jet set internazionale, con l’arrivo dello yacht di Cristiano Ronaldo nelle sue acque cristalline. Il campione portoghese ha scelto l’Azimut Grande, un’imbarcazione da circa 6 milioni di euro, per le sue vacanze estive lungo la Costiera Amalfitana. Dotato di cinque cabine, sei bagni e ampi spazi di lusso, lo yacht garantisce a Ronaldo e famiglia comfort e privacy. La presenza dell’asso del calcio sottolinea il fascino irresistibile di Positano, dove natura, eleganza e tradizione si fondono per attrarre star e turisti da tutto il mondo.

In questi giorni il panorama marino di Positano si è arricchito ulteriormente con l’arrivo dello yacht di Cristiano Ronaldo, una delle icone più celebri del calcio mondiale. Il campione portoghese, noto non solo per i suoi successi sportivi ma anche per il suo stile di vita esclusivo, ha scelto di trascorrere parte delle sue vacanze navigando lungo le coste italiane a bordo del suo lussuoso Azimut Grande.

Lo yacht, un gioiello del design nautico made in Italy, ha un valore stimato di circa 6 milioni di euro. Con cinque cabine per gli ospiti, sei bagni ed ampie zone lounge sia interne che esterne, l’Azimut Grande rappresenta una vera e propria villa galleggiante. L’imbarcazione è perfetta per garantire a Ronaldo e alla sua famiglia il massimo del comfort e della privacy, elementi essenziali per chi è costantemente sotto i riflettori.

La presenza di Ronaldo non passa inosservata e contribuisce a confermare la posizione di Positano tra le destinazioni preferite dal jet set internazionale. Gli yacht che affollano la baia non sono solo simbolo di lusso, ma anche una testimonianza tangibile dell’appeal turistico e mondano di questo tratto di costa, capace di coniugare eleganza, natura e tradizione.

Positano si conferma così un punto d’incontro tra bellezza naturale e lifestyle esclusivo, dove anche i nomi più altisonanti dello sport e dello spettacolo scelgono di rifugiarsi per godere del mare e del fascino unico della Costiera Amalfitana.

