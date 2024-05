ROTARY PAESTUM CENTENARIO, AL SAVOYA LA CERIMONIA FINALE DEL PROGETTO LET ME SEE AGAIN

La cerimonia finale del progetto “Let me see again” ideato da diversi Rotary campani insieme al Rotary Club Dnipro Novyi si è tenuta presso il Savoy Beach Hotel in località Laura.

Il progetto nasce per aiutare i rifugiati ucraini nella città di Zaporižžja a migliorare la vista attraverso un intervento chirurgico per il trattamento della cataratta, in modo da offrire loro la possibilità di una vita migliore.

I PRESENTI

