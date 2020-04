Segnaliamo attraverso la nostra testata giornalistica, una possibile quanto probabile soluzione tecnica, per venire incontro alle tante richieste di medici ed infermieri, sulla carenza di materiale adatto per venire incontro alle esigenze del personale medico e paramedico e per meglio tutelare la salute degli stessi operatori sanitari. Tutela per chi opera quindi a distanza ravvicinata con chi è affetto da CORONAVIRUS. Si chiama S.T.A. (Sistemi Tecnologici Avanzati) ed è una azienda che dal 1999 è specializzata nella produzione di barriere di protezione sanitaria e di automazione industriale. E’ leader in Italia e costruisce, in pratica, tutto il materiale relativo alla protezione del personale sanitario a contatto col pubblico e come in questo momento particolare, chi è a contatto diretto con gli ammalati di Coronavirus. L’azienda, utilizza materiale in POLICARBONATO PROFILATO DI ALLUMINIO e vengono realizzati su misura, autoportanti oppure con ancoraggio a muro, se necessario.

Una possibile soluzione da poter attuare, in quanto, in questo momento delicato, sembra che le esigenze ospedaliere, siano deficitarie sotto questo punto di vista. Inutile, crediamo, attendere gli stessi prodotti, giungere dall’estero, Li produciamo in Italia e quindi è un prodotto del nostro Made in Italy. Mancano mascherina, respiratori ed altro. L’azienda con sede in Balzola (MB) è disponibilissima a rispondere alle esigenze di tutte le ASL che eventualmente ne faranno richiesta. I titolari, Paola Marangon, le cui radici salernitane, sono ben profonde da parte materna e Gionata Mancin, mettono a disposizione la loro azienda per far si che possa essere abolita, questa condizione deficitaria visibile in Italia. LA titolare, Paola Marangon, ha così dichiarato: “Rispondiamo con la nostra azienda ed i nostri prodotti, alla possibile risoluzione tecnica per schermare alla meglio tutti gli operatori sanitari che operano a distanza ravvicinata col pubblico, in quanto facciamo del nostro lavoro, la sicurezza del personale medico e paramedico, nonché assistenziale. L’azienda S.T.A. è disponibile ad ogni richiesta e per eventuali informazioni o magari ulteriori aggiornamenti ed informazioni mette a disposizione il proprio recapito telefonico e il proprio indirizzo mail, al fine di accelerare, eventualmente, ogni tipo di richiesta.Giovanni Coscia