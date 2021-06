Il Bando scade il 9 settembre e si rivolge ai Centri Antiviolenza e alle reti territoriali del Mezzogiorno per interventi in grado di far emergere e prevenire il fenomeno; accompagnare le donne che hanno subito violenza in percorsi di autodeterminazione e autonomia economica e abitativa, sostenendo i minori che hanno assistito ai maltrattamenti; favorire processi di cambiamento culturale in termini di parità di genere, con percorsi di educazione nelle scuole. Oltre il 30% delle donne in Italia ha subito violenza. Un fenomeno acuito dall’emergenza sanitaria e dalle restrizioni: nei primi 6 mesi del 2020 i femminicidi in ambito affettivo sono stati il 45% del totale contro il 35% dei sei mesi precedenti, raggiungendo il 50% in pieno lockdown. dei Centri Antiviolenza e delle reti territoriali che lavorano ogni giorno per accogliere le donne che hanno subito violenza, per aiutarle a trovare conforto, aiuto e fiducia nel costruire il proprio futuro e, spesso, quello dei propri figli”. Presidente della Fondazione CON IL Sud Le partnership di progetto dovranno essere composte da almeno 3 organizzazioni: ad un Centro Antiviolenza – con il ruolo di responsabile del partenariato – potranno affiancarsi realtà del mondo non profit, economico, delle istituzioni, dell’università, della ricerca. Sarà valutato positivamente il coinvolgimento delle associazioni femministe e delle amministrazioni pubbliche, in particolare comuni e regioni. Il bando si svilupperà in due fasi: la prima sarà finalizzata alla selezione delle proposte con maggiore potenziale impatto sul territorio, mentre la successiva, di progettazione esecutiva, avrà l’obiettivo di ridefinire eventuali criticità rilevate nella fase di valutazione. Il bando scade il 9 settembre 2021 e le proposte dovranno essere presentate online, attraverso la piattaforma Chàiros dal sito www.fondazioneconilsud.it.

Lunedì 21 giugno alle 10.30 ci sarà la presentazione tecnica riservata ai Centri Antiviolenza del Sud interessati. Noi vogliamo accendere i riflettori su questo argomento che non venga dimenticato e di proporre alla realizzazione di un centro rifugio per le vittime di violenza in genere nella struttura che probabilmente verrà dismessa che sarebbe ex distretto militare di salerno caserma Angellucci nel realizzare centri abitativi e centro formativi “asilo” per i bambini per sentirsi al sicuro in una struttura già per esso sicura. Nel riqualificare e valorizzarla essendo anche situata nel centro cittadino di Salerno che si affaccia sul lungomare è un peccato perdere questa occasione. Invitiamo a tutti di fare sinergie tra associazioni, enti e la combattente delle vittime di violenza ministro del sud On. Carfagna e ex ministro Trenta che nella riorganizzazione delle strutture militari e con il progetto caserme verde possiamo cogliere l’occasione da non perdere. Niko Peduto Cristiano Pontillo Scovotto Antonio