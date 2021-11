Siamo ormai giunti alla 5a edizione del premio di scrittura giornalistica sportiva dedicato alla memoria di Zaccaria Tartarone, popolare giornalista salernitano scomparso nel 2015. La manifestazione sarà organizzata, come di consuetudine, dalla redazione giornalistica di Paperboy della Cooperativa Onlus e da Radio Salerno. Nelle scorse edizioni tale premio fu assegnato anche a Riccardo Cucchi, noto giornalista sportivo, reso famoso dalla trasmissione radiofonica “Tutto il calcio minuto per minuto” ma tra i nomi dei premiati di questa nuova edizione spicca un altro grande e noto giornalista RAI: Fabrizio Failla . Il 25 Novembre 2021 alle ore 16:30 presso la Fondazione Menna di Salerno verranno consegnati i premi dedicati alle migliori firme in ambito del giornalismo sportivo.

Fabrizio Failla, attuale caporedattore sezione calcio presso RaiSport, si è distinto negli ultimi anni nella cura meticolosa dei format televisivi in onda sui canali RAI trasformandoli in veri e propri successi (dalla “Coppa Italia” come sempre seguitissima sulle reti RAI con record di ascolti irripetibili, alla “Giostra del Gol” che ha intrattenuto ogni domenica circa 60 milioni di italiani residenti all’estero sulle frequenze di RAI ITALIA, per poi passare al noto format di “Dribbling Europei” che in quest’ultima edizione ha sbaragliato la concorrenza per la qualità, il successo e soprattutto i dati d’ascolto, accompagnando la Nazionale di calcio fino al trionfo finale degli Europei). Lo potremmo definire dunque il “Re Mida” dei format sportivi e degli ascolti: tutto ciò che passa tra le sue mani non può che andare per il verso giusto: l’ultima produzione che attualmente cura e dirige encomiabilmente è il noto format di “C Siamo”, trasmissione leader sulla serie C, prodotto unico e valorizzato ampiamente da Rai Sport con tutte le anticipazioni, interviste, analisi e il match in chiaro di Lega Pro a seguire ogni lunedì in prima serata.

BIOGRAFIA FABRIZIO FAILLA:

Originario di Firenze, la sua famiglia si trasferì a Nocera Inferiore quando lui era molto piccolo. Divenne giornalista professionista nel 1990; è attualmente membro della redazione di Rai Sport. È stato tra gli inviati di 90º minuto sui campi di Serie A e B; inoltre ha svolto con frequenza l’inviato a bordo campo in occasione di varie dirette calcistiche della Rai.

In occasione delle gare della Nazionale italiana di calcio, ha condotto dallo studio nello stadio l’introduzione al match, gestito i commenti tra i due tempi ed alla fine delle partite, coordinando i vari inviati negli spogliatoi. È stato telecronista delle partite di pallanuoto per Rai Sport. A cura di Dario Santoro