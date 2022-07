Una data importante quella del 18 luglio 2022 per l’abbattimento del diaframma della galleria Cernicchiara carreggiata Nord dell’opera denominata “Salerno Porta Ovest”. Sul tema le dichiarazioni del responsabile dell’area nord della Filca Cisl salernitana Giuseppe Vicinanza: E’ noto a tutti quanto la Filca Cisl di Salerno tiene a quest’opera e al suo completamento , le iniziative messe in campo sono state innumerevoli, come federazione degli edili teniamo a tutte quelle opere e infrastrutture che da un lato mettono in sicurezza il territorio e dall’altro creano sviluppo, ammodernamento del territorio e nuove opportunità di lavoro” .

Continua Vicinanza: “Salerno Porta Ovest è sicuramente un opera che consentirà un accesso immediato per i mezzi di trasporto tra porto commerciale e autostrada A3 Napoli Pompei Salerno ciò significa ridisegnare urbanisticamente la Città di Salerno e rendere più agevoli gli scambi commerciali. Crediamo doveroso ringraziare coloro che hanno reso tutto ciò possibile , dall’Autorità Portuale alla Regione Campania, al Comune di Salerno”. Sull’importante lavoro si è espresso anche il responsabile della Filca Cisl salernitana Giuseppe Marchesano : “Consentiteci di ringraziare soprattutto chi tutti i giorni è impegnato in prima linea mettendo in campo determinazione, fatica, esperienza e tanta professionalità i “lavoratori” a cui noi della Filca Cisl non faremo mancare mai la nostra vicinanza. Un grazie anche alle imprese che dal primo momento hanno “sposato” il progetto e che passo dopo passo consegneranno l’opera alla Città, ai Salernitani. Come Filca Cisl daremo sempre il nostro sostegno a tutte quegli interventi e quelle infrastrutture, che come anticipato, da un lato mettono i territori in sicurezza dando serenità ad abitanti, imprese, studenti, ma anche ai turisti che possano visitare le bellezze che offre la nostra Provincia in totale tranquillità e, dall’altro creino condizioni di benessere e di sviluppo che rendano il territorio attrattivo per gli investitori nell’ottica di garantire opportunità di lavoro soprattutto ai giovani dandogli la possibilità di sentirsi realizzati a casa loro, nella terra di origine.”. In basso il video