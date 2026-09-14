SALERNO, AL SEA GARDEN TORNA IL RITMO CARAIBICO

Il ritmo caraibico conquista Salerno: venerdì 18 settembre torna l’appuntamento con il “Latin Family” al Sea Garden

La movida salernitana si prepara a vivere una notte speciale all’insegna della musica, del ballo e della passione caraibica. Venerdì 18 settembre, la suggestiva cornice del Sea Garden Club di via Generale Clark ospiterà un’edizione straordinaria di “Latin Family”, l’evento che trasformerà il litorale della città di Salerno in una grande pista a cielo aperto per tutti gli amanti di salsa e bachata.

A partire dalle 22, la serata vedrà protagonisti i maestri, i ballerini e l’intera community caraibica del territorio, pronti a dare vita a una festa coinvolgente, accompagnata dalle migliori selezioni musicali del momento e da un team di fotografi e videomaker dedicati a catturare i momenti più significativi dell’evento.

L’iniziativa nasce dalla passione e dalla volontà di offrire un momento d’incontro autentico per la comunità dei ballerini salernitani e campani.

«Volevamo regalare al nostro pubblico una serata unica, capace di far battere all’unanimità il cuore di chi ama questi ritmi. La risposta e il calore della nostra comunità ci danno ogni volta una carica straordinaria, e per questa edizione speciale di venerdì abbiamo preparato un’atmosfera davvero magica in riva al mare», dichiarano gli organizzatori Davide Gatto ed Enrico Galderisi. «Quella del Latin Family non è soltanto una serata di ballo, ma un vero e proprio punto di ritrovo per tutti coloro che condividono l’amore per la danza e il desiderio di stare insieme. Il nostro obiettivo è far sentire ogni partecipante parte di un’unica grande famiglia, lasciando da parte la routine e vivendo un’esperienza indimenticabile».

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admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

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