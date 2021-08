Efficientamento energetico e sisma bonus: l’edilizia Salernitana riparte dalla formazione qualificata. Aumentata la richiesta di figure professionali formate e qualificate, nonché di operai addestrati ad eseguire mansioni specifiche nei lavori di riqualificazione energetica e di adeguamento sismico del patrimonio immobiliare del Salernitano. Il trend in aumento in tutta Italia, grazie alle misure di sostegno introdotte dal governo ha riattivato il motore dell’edilizia, generando nuovi posti di lavoro che richiedono specifiche e avanzate qualifiche dei lavoratori impiegati nella riqualificazione del patrimonio immobiliare. In questo scenario, l’Ente Scuola Edile di Salerno ha fornito una pronta risposta alle esigenze del mercato promuovendo attività di formazione gratuita ai lavoratori e alle imprese del comparto, con specifico riferimento alle maestranze più richieste per i lavori di adeguamento sismico e di riqualificazione energetica degli edifici. L’edilizia, ampiamente attenzionata dalle misure di recovery, sembrerebbe pronta in fase di decollo sulla rampa di lancio, e abbandonare l’epoca di stadi che ha visto nell’ultimo decennio in mattone contrarsi sotto la morsa del mercato.

Grazie al Bonus 110% e a tutti i futuri, possibili interventi pianificati dalle misure di sostegno, molti progetti potrebbero passare dalla carta potrebbero passare al cemento, più velocemente delle attese. La Scuola Edile Salernitana, ente bilaterale costituito dall’Associazione dei Costruttori e dalle tre sigle sindacali di categoria Feneal, Filca e Fillea atribuiscono priorità alla formazione qualificata per competere in un mercato del lavoro in continua crescita ed evoluzione. Nei giorni scorsi, l’ente è stato accreditato come centro di esame per i cosiddetti «cappottisti», figure che grazie all’azione degli sgravi fiscali messi in campo con l’azione del 110% costituiranno uno dei profili professionali più ricercati dei prossimi due anni. «L’Ente Scuola Edile di Salerno, dal 1980, è da sempre al fianco delle imprese con percorsi di formazione finalizzati ad accrescerne la competitività in un mercato del lavoro – rende noto il presidente della Scuola, Claudio Virno Lamberti – proprio in tale ottica, la scuola edile, facendo proprie le istanze delle parti sociali Ance Aies Salerno, in primis del Presidente Vincenzo Russo, e delle tre organizzazioni sindacali Feneal-Uil, Filca-CISL e Fillea-CGIL, ha avviato piano di formazione per nuove competenze: posatori di cappotto per isolamento termico e saldatori per il settore edile , piano che si affianca alla tradizionale e consolidata proposta formativa». « Nello scenario attuale del Superbonus, l’attenzione degli addetti ai lavori è incentrata sulle problematiche normative e sulle prestazioni dei materiali – conclude Virno Lamberti – nel breve tempo, si passerà alla piena attuazione ed è in questa fase che la qualità, garantita dalle capacità e competenze delle maestranze, diventerà elemento di forza e di competitività nel mercato del lavoro>>. Da sempre attenta alle tematiche della sostenibilità e della digitalizzazione, la Scuola Edile Salernitana promuove attività di formazione teorica e pratica anche a distanza. <<Programmiamo e organizziamo corsi di formazione su tutto il territorio della Provincia dal Sapri a Sarno – afferma il vicepresidente dell’Ente Giuseppe Marchesano – per garantire l’accesso alla formazione a tutte le imprese e ai lavoratori che ne facciano richiesta. Questo periodo segnerà una svolta epocale per il settore edile e lavoratori e imprese dovranno arrivare preparati ad affrontare le richieste che arriveranno repentine dal mercato>>.