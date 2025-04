SALERNO, ARRIVA L’INCUBATORE AEREOSPAZIALE

Un investimento da 4,4 milioni di euro e una scadenza già fissata: giugno 2025. Sono questi i numeri chiave del protocollo d’intesa firmato questa mattina nella sede del Consorzio Asi per l’implementazione dell’ESA BIC Salerno, incubatore dedicato alle startup dell’industria aerospaziale.

Il progetto, considerato strategico per il rilancio dell’innovazione e dell’attrattività del territorio, punta a far parte della rete degli ESA Business Incubation Centres, sostenuti dall’Agenzia Spaziale Europea. Obiettivo: favorire lo sviluppo di imprese innovative legate al settore spazio, con ricadute positive su ricerca, occupazione e tecnologia.

“Un’opportunità unica per creare un ponte tra l’università, la ricerca e l’impresa in un ambito di frontiera come quello aerospaziale”, hanno sottolineato i promotori durante la firma del protocollo. L’incubatore sarà ospitato in un’area già individuata nel territorio salernitano e punta a diventare pienamente operativo entro la fine del semestre.

Tra i partner coinvolti, oltre all’ASI e all’ESA, anche Regione Campania, università e realtà imprenditoriali locali.

