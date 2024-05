SALERNO, ARRIVANO RINFORZI IN POLIZIA

A Salerno più controlli da parte delle forze dell’ordine: l’altro giorno sono arrivate altre due pattuglie del Reparto prevenzione crimine di Napoli, facendo salire a 12 il numero delle divise che rafforzano i normali servizi di controllo del territorio e che vanno ad incrementare l’organico della questura di Salerno.

Salerno, raddoppiano i controlli di pattuglie delle forze dell’ordine

Sono 12, dunque, i nuovi agenti di Polizia di Stato in servizio in città. Un incremento di divise blu che consentirà di organizzare maggiori servizi specifici contro lo spaccio e contro la criminalità predatori. In particolar modo, il questore Giancarlo Conticchio ha spiegato: “Tutto nasce da una serie di decisioni assunte in sede di Comitato per l’Ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Francesco Esposito. La presenza sul territorio del Reparto Prevenzione Crimine di Napoli, contribuisce a dare un maggior senso di presenza delle Istituzioni. Tant’è che stanno arrivando feedback positivi proprio dai cittadini che hanno notato una maggiore presenza della polizia in città. Ma non è soltanto un effetto ottico: anche i risultati che la polizia di Stato sta producendo in questi giorni sono positivi. Sul lungomare, nei giorni scorsi, c’è stata una retata di extracomunitari irregolari, proprio per verificare il fenomeno dello spaccio e altri comportamenti non legali, e quattro di loro sono stati già accompagnati nei Cpr“.

