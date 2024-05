SALERNO, BIMBA NASCE CON IL CUORE E LO STOMACO A DESTRA

Una donna di 38 anni è stata dimessa dal Reparto di Gravidanza a Rischio, dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di #salerno , diretto dal dottore Mario Polichetti, dopo aver partorito una neonata con una rarissima malformazione.

La paziente era stata precedentemente trasferita dall’ospedale di Polla, e accolta al Ruggi dove ha dato alla luce sua figlia, in perfetto benessere, tuttora ricoverata nel reparto di Neonatologia, diretto dalla dottoressa Graziella Corbo, per ulteriori controlli. La neonata, di quasi 3 kg, è portatrice di una condizione genetica molto rara, denominata ‘Situs Inversus’, ovvero un collocamento anomalo degli organi del torace e dell’addome con inversione di posizione, rispetto alla loro sede usuale. La piccola paziente, ha infatti il cuore, lo stomaco e la colecisti a destra ed una malformazione della vena cava, vicariata dalla vena emiazygos. ‘Il parto in questione è un evento davvero straordinario e deve essere gestito con estrema competenza, per evitare eventuali complicazioni, ma siamo fieri ed orgogliosi aggiunge, che si sia concluso nel migliore dei modi”, ha sottolineato il dottore Polichetti.