SALERNO, BIMBO DELLE ELEMENTARI SUL TEMA IN CLASSE : ” SE AVESSI LA BACCHETTA MAGICA FAREI TORNARE LA SALERNITANA IN SERIE A”

“Se tu avessi una bacchetta magica quale magia faresti? Se avessi la bacchetta magica farei ritornare la Salernitana in serie A“. E’ il “desiderio” che un piccolo alunno di Salerno, che frequenta la prima elementare alla scuola “Giacomo Costa”, nella zona del Parco Pinocchio, ha espresso nel compito a casa che gli è stato assegnato.

Mattia, 7 anni, è già un piccolo-grande tifoso della squadra granata e non ha perso l’occasione ieri per dimostrare la sua passione calcistica in occasione dello sviluppo della traccia che la maestra ha commissionato a lui e agli altri compagni di classe.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...