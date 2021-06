È fissata per il 23 e 24 giugno 2021 la quinta edizione di Italian Fashion Talent Awards (Iftawards) il contest organizzato da IFTA (Independent Fashion Talent Association) che avrà il suo nuovo head quarter nella Stazione Marittima Zaha Hadid di Salerno.

Presentato da Jo Squillo, storico volto e voce della moda in Italia, sarà Emilio Bonadio, vincitore di Iftawards 2019, a dare il via alla passerella in programma la sera del 24 giugno, presentando Starlore, la collezione prodotta con il sostegno di IFTA dal gruppo Camac di Giorgio Tosi. Le successive 29 collezioni saliranno in pedana per rivelare Energia, il grande Item dell’edizione 2021, attraverso il quale i concorrenti esprimeranno la loro visione green.

Al vincitore verrà offerta la possibilità di produrre la capsule collection presentata in finale, un tutorial per la creazione del marchio e la chance di sfilare nell’edizione 2022.

Come nelle precedenti tornate, sono previsti due riconoscimenti speciali: il Premio Innovazione “Build your future”, con un assegno di studio da spendere in formazione messo in palio da Luigi Snichelotto, licenziatario Mc Donald’s per la Campania e la Basilicata, e un Premio “Media” assegnato dai giornalisti presenti.

Di grande risalto la giuria dell’edizione 2021 che schiera nove super-professionisti della moda internazionale, con Livia Gregoretti, owner di Livia Gregoretti Showroom di Milano, in qualità di presidente, insieme a: Deanna Ferretti Veroni, fondatrice di Modateca Deanna; Francesca Romana Secca, designer relation manager Showcase di Altaroma; Gianluca Capannolo, stilista; Giorgio Tosi, imprenditore titolare di Camac e Spazio 38; Laura Lusuardi, fashion coordinator Max Mara; Simonetta Gianfelici, fashion consultant e talent scout del contest Who is on next?; Stefano Roncato, direttore di MFFashion e MFF Magazine; il giornalista Lorenzo Crea, direttore di Retenews24, membro del MODEC (Tavolo Moda Regione Campania).

«I preparativi incombono e il conto alla rovescia è già iniziato – dichiara Roberto Jannelli, presidente IFTA – ma siamo più che pronti ad accogliere i 31 giovani designer in arrivo a Salerno da diverse regioni italiane. Non abbiamo dimenticato la complessità dell’anno appena trascorso, ma proprio per questo la nostra tenacia, unita all’entusiasmo dei nostri finalisti, porterà a Salerno una sferzata di quell’energia di cui tutti sentiamo il bisogno».