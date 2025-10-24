SALERNO, CONSULENTI DEL LAVORO E CAMERA DI COMMERCIO INSIEME PER I GIOVANI E LE IMPRESE

SALERNO. Rafforzare la sinergia tra consulenti del lavoro e imprese per favorire la formazione e l’inserimento dei giovani: è questo l’obiettivo principale emerso dall’incontro “I consulenti del lavoro fra imprese e istituzioni”, che ha visto la partecipazione di professionisti e rappresentanti del mondo produttivo.

L’iniziativa

Secondo Giovanni Borgia, presidente del Consiglio provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Salerno, consolidare i legami tra Ordine e Camera di Commercio è fondamentale per promuovere la crescita professionale dei giovani. «La sinergia tra queste istituzioni consente di creare percorsi condivisi di orientamento e inserimento lavorativo, rafforzando il tessuto economico locale e generando fiducia reciproca tra imprese e professionisti. È un investimento strategico sulla qualità del lavoro e sulla valorizzazione del capitale umano», ha spiegato Borgia.

Tra i partecipanti all’incontro, anche il presidente Unioncamere e Camera di Commercio di Salerno Andrea Prete e il presidente nazionale Ancl (Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro) Enrico Vannicola.

Formazione on the job e collaborazione universitaria

Grazie a progetti di formazione on the job, i giovani potranno acquisire esperienze concrete sul campo, mentre le aziende potranno contare su risorse guidate dai professionisti, creando un vero e proprio “ponte” tra formazione e lavoro.

La collaborazione si estende anche all’Università degli Studi di Salerno, che, tramite una convenzione con il Dipartimento di Scienze Giuridiche, permette agli studenti di integrare la formazione teorica con esperienze pratiche anticipate.

Focus su turismo, innovazione e occupazione

L’evento, organizzato dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Salerno, dall’Associazione Giovani Consulenti del Lavoro di Salerno e dall’Ancl, ha affrontato temi strategici per lo sviluppo locale, come turismo, innovazione e occupazione giovanile, confermando l’importanza della collaborazione tra istituzioni e imprese.

