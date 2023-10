SALERNO, DAL 24 NOVEMBRE LUCI D’ARTISTA L’ANNUNCIO ARRIVA DA RIMINI

Salerno si illumina dal 24 ottobre: le Luci d’Artista, infatti, brilleranno dal prossimo 24 novembre per concludersi il 21 gennaio. Lo hanno annunciato a Rimini, al “TTG Travel Experience”, la Fiera internazionale del turismo, l’assessore comunale al Commercio e al Turismo, Alessandro Ferrara e a Salerno il sindaco Vincenzo Napoli: ufficializzate, dunque, le date della nuova edizione delle luminarie. Atteso, come ogni anno, il sold out di turisti. Cresce la curiosità.

