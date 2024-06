SALERNO: “DATEMI UN LETTO”APPELLO DISPERATO DI UN GIOVANE COSTRETTO A DORMIRE PER STRADA

Dorme in spiaggia o sulle panchine che si prestano a giaciglio . E’ stanco, un uomo stremato. A Torrione, popoloso quartiere di Salermo lo conoscono tutti . E’ un bravo ragazzo e i suoi occhi lo testimoniano . Una vita stravolta in poco più di un mese. Lui viveva con la compagna in un appartamento che è stato venduto. I loro risparmi sono bastati per pagare un B&B per un breve periodo, poi hanno avuto il sostegno della Caritas e infine sono finiti in strada. Lei è tornata a casa dalla mamma, lui chiede una brandina e una doccia, un posto dove dormire sereno la notte. Le istituzioni non possono e non devono girasi dall’altra parte. E’ fondamentale che questo giovane possa avere un tetto non chiede molto. Il comune, i servizi sociali si attivino.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...