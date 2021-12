Stamattina il taglio del nastro in piazza della Libertà. L’area automatizzata è totalmente dedicata ai diversamente abili, con 16 posti auto. C’è poi un’area dedicata alla sosta per le motociclette e sono presenti 8 stalli per la ricarica di auto elettriche: i dettagli.

IL COMMENTO DI DE LUCA

“Una grandissima opera, unica in Italia, che cambia le prospettive di sviluppo della città e che risolve il problema storico del parcheggio.” Settecento nuovi posti auto, dunque, per cittadini e turisti prenotabili anche tramite l’App di Salerno Mobilità. “L’appello è quello di essere responsabili e di custodire la piazza – ha detto De Luca – Se vedete qualcuno che usa la bomboletta spray, buttatelo a mare”, ha scherzato, riferendosi agli atti vandalici registrati nei mesi scorsi nella nuova area, dove, intanto, è stato attivato il servizio di videosorveglianza.

L’INVITO DI DE LUCA A VACCINARSI

De Luca, inoltre, ha rinnovato l’appello a completare la campagna di vaccinazione “altrimenti non riusciremo a goderci nulla”, ed ha ricordato che il 16 dicembre si avvierà la campagna di somministrazione per i più piccoli “che è necessario vaccinare per uscire da questo calvario e per non chiudere le scuole”, ha ribadito il presidente della Campania. Lo stesso Governatore ha fatto sapere che il 15 dicembre, in alcune scuole campane, docenti e dirigenti terranno iniziative per promuovere la vaccinazione dedicata ai bambini. “Abbiamo fatto un miracolo in Campania per la Sanità, dopo essere usciti dal commissariamento- incalza il presidente- Ancora oggi, registriamo il numero più basso di decessi e terapie intensive, pur avendo lavorato con 10mila dipendenti sanitari in meno: chiediamo ai cittadini di aiutarci, evitando assembramenti, usando la mascherina, controllando i giovani e le loro feste con superalcolici di cui non si sa neppure la provenienza: per avere una giornata di ammuina, rischiamo di chiudere tutto, ma vale la pena?”.

LE DICHIARAZIONI DEL SINDACO DI SALERNO VINCENZO NAPOLI

“E’ un’opera formidabile, suggestiva: qui la tecnologia ha un valore estetico. Con questo impianto offriamo alla città un serbatoio di parcheggi. – ha aggiunto il primo cittadino – Stiamo facendo un lavoro enorme per offrire disponibilità di sosta alle auto. La piazza sovrastante è emozionante e andrà completata con i negozi lungo la passeggiata che ha allungato il lungomare. Al tutto, poi, va aggiunto il ripascimento che sarà completato tra qualche mese e che arriverà fino alla spiaggia di Santa Teresa: Salerno avrà un’immagine internazionale prestigiosa”,