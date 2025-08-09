9 Agosto 2025

SALERNO E PROVINCIA CALO SULLE SPIAGGE LE ACCUSE DEI BALNEATORI

I numeri certificano il calo di presenze sulle spiagge in quest’estate 2025 a Salerno e provincia. Da un lato i consumatori, che puntano il dito contro i prezzi alle stelle, dall’altro gli operatori balneari, che oltre a stigmatizzare una crisi ancora maggiore rispetto agli anni precedenti, lamentano una mancata promozione dell’intero territorio.

E allora, nonostante una forte affluenza di turisti, sia italiani che stranieri, il comparto balneare – come riporta il quotidiano “Il Mattino” oggi in edicola – vive un momento di enorme difficoltà.

Il Sib, attraverso il suo presidente Alfonso Amoroso, invoca misure urgenti per tamponare un luglio da maglia nera. «L’estate 2025 si era aperta sotto i migliori auspici. Giugno aveva fatto registrare un incremento del 10% rispetto all’anno precedente, spinto da un meteo favorevole e da un primo afflusso di visitatori in particolar modo stranieri – spiega – Tuttavia, luglio ha segnato un’inversione di tendenza negativa tanto improvvisa quanto allarmante: secondo i dati forniti dai colleghi aderenti al nostro sindacato di tutta la provincia di Salerno, la flessione media delle presenze si attesta intorno al 20% con punte fino al 35.

Noi abbiamo invitato tutti gli associati a calmierare i prezzi in considerazione del disagio che le famiglie italiane vivono»

