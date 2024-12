SALERNO, EFFETTO CAPODANNO TUTTO ESAURITO

Salerno si prepara a registrare il pienone di presenze per Capodanno. A fare da traino non sono le Luci d’artista, ma il concerto della cantautrice Giorgia, amatissima in Italia e all’estero da un pubblico eterogeneo.

«I riscontri che abbiamo – assicura l’assessore comunale al Turismo Alessandro Ferrara – sono più che positivi. Siamo vicinissimi al tutto esaurito.

La scelta di una artista di primissimo piano ha pagato positivamente e contribuirà certamente ad attrarre un flusso importante di turisti che hanno già scelto o sceglieranno Salerno come meta per trascorrere l’ultimo dell’anno e salutare l’ingresso del 2025».

Ben l’89% delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere è al completo. On line ne restano disponibili, a Salerno città e nelle immediate vicinanze, appena 105, con prezzi che vanno da 126 euro per due notti (30 dicembre – 1 gennaio) a circa 1300 per strutture deluxe servite da ogni comfort.

