SALERNO, FEDE E COMMOZIONE PER LA RELIQUIA DI SAN CARLO ACUTIS A MARICONDA

Una serata che ha lasciato il segno nel cuore di centinaia di fedeli, accorsi martedì 19 maggio presso la Parrocchia Maria SS. del Rosario di Pompei nel quartiere Mariconda. La comunità locale e l’intera diocesi si sono strette in un abbraccio di fede e gioia per un evento straordinario: l’accoglienza della Reliquia di San Carlo Acutis, il “patrono del web” e testimone luminosissimo del Vangelo, amato in modo viscerale da giovani e famiglie.

Il pomeriggio si è aperto all’insegna dell’energia pulita e dei più giovani con la Festa Diocesana dei Ministranti, un momento di condivisione che ha fatto da perfetto preludio alla solenne celebrazione delle ore 19:00. La Santa Messa è stata presieduta dall’Arcivescovo, Mons. Andrea Bellandi, che ha ricordato l’attualità del messaggio di Carlo Acutis, un ragazzo capace di rendere straordinaria la sua quotidianità grazie all’amore per l’Eucaristia.

La testimonianza della mamma e la musica dei Kantiere Kairos

Il momento più toccante della serata è arrivato intorno alle 20:00, quando Antonia Salzano, mamma di San Carlo, ha consegnato ufficialmente la reliquia nelle mani della parrocchia. Con parole semplici ma cariche di una potenza emotiva dirompente, la signora Salzano ha offerto la sua testimonianza, tratteggiando il profilo di un figlio che ha saputo vivere la santità nelle piccole cose di ogni giorno. A seguire, il concerto-preghiera dei Kantiere Kairos ha saputo trasformare l’atmosfera in un laboratorio di lode a cielo aperto, alternando musica rock travolgente a momenti di profonda riflessione e raccoglimento.

Macchina organizzativa impeccabile

Un evento di tale portata, che ha richiamato una notevole affluenza di pubblico tra parrocchiani, giovani e pellegrini da tutta la diocesi, ha richiesto una macchina organizzativa e di sicurezza impeccabile. L’assistenza ai presenti e il corretto svolgimento delle attività sono stati garantiti dal prezioso lavoro sul campo dei volontari della Protezione Civile Volontariato Verde Pubblico Salerno ODV, che hanno gestito i flussi e il supporto logistico.

Il presidio sanitario e il primo soccorso sono stati invece affidati all’efficienza dell’ambulanza del VO.P.I., mentre i membri dell’Associazione Nazionale Carabinieri hanno vigilato sul mantenimento dell’ordine, permettendo a tutti di vivere questa speciale serata di fede in assoluta serenità.

Mariconda custodisce da oggi un pezzetto di storia sacra contemporanea e, grazie anche all’impegno di chi ha lavorato dietro le quinte, l’evento si è rivelato una grande festa di popolo e di speranza. Un evento importante per un quartiere che rinasce.

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admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

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