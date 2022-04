Il 28 Aprile Giornata per la Sicurezza dei Lavoratori settori: Cemento, Calce, Gesso e Malte IL dirigente sindacale della Filca Cisl Giuseppe Vicinanza(foto) responsabile territoriale dell’area Nord Salernitana: “con il rinnovo contrattuale dello scorso 15 Marzo è stata istituita la GIORNATA PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI”. Continua Vicinanza: “Giornata importantissima per il settore, per i suoi lavoratori verso i quali abbiamo il dovere di dare dignità attraverso un Lavoro sempre più Sicuro”. Una giornata “fortemente” voluta dalle organizzazioni Sindacali, in particolar modo dai Vertici della Filca Cisl Nazionale e che ha trovato totale condivisione anche dalla “Federbeton”(in rappresentanza delle aziende di settore) e colta con grande entusiasmo da tutti i Lavoratori del settore. Sarà una giornata caratterizzata da momenti di informazione e formazione sul tema “Sicurezza”.

Nella nostra Provincia abbiamo la presenza, tra gli altri, di una delle più significative realtà di produzione del Cemento sul panorama Nazionale l’azienda “Italcementi”. Uno stabilimento che riveste una posizione strategica dal punto di vista logistico per la fornitura di Cemento, dotato di tecnologie all’avanguardia, attualmente classificato come Centro di Macinazione adibito alla produzione del cemento bianco prodotto di nicchia per il settore. Una eccellenza per il nostro territorio. “ Per noi della Filca, promuovere e garantire sicurezza nei luoghi di lavoro è da sempre un’azione prioritaria a garanzia di tutti i lavoratori, un azione fondamentale sulla quale non abbasseremo mai la guardia. E’ necessario proseguire nella direzione delle adeguate sinergie messe in campo sin ora e continuare a garantire percorsi di formazione per tutti gli addetti ai lavori, sinergie che ad oggi ci fanno registrare 1659 giorni senza infortuni nel nostro stabilimento di Salerno.” . ( la Rsu Italcementi di Salerno e il dirigente sindacale Filca Giuseppe Vicinanza) “Il nostro obiettivo è il miglioramento continuo, per cui dobbiamo attuare tutto quanto possibile nell’azione di prevenzione dal rischio infortuni, e tanto mettiamo e metteremo ancora in campo. Il 28 Aprile “giornata sulla sicurezza” è una tappa annuale importante del nostro percorso di miglioramento” ( Ing. Vincenzo Lisi direttore dello stabilimento Italcementi di Salerno).