SALERNO ,IL BUON FERRAGOSTO DELLA FILCA CISL

🔨 Buon Ferragosto a tutti i lavoratori edili! 🔨

In un periodo storico in cui le abitudini delle famiglie e il mondo del lavoro sono cambiati radicalmente, vogliamo dedicarci un momento di riflessione. L’Italia ha costruito la sua prosperità con il sudore e il sacrificio di chi ha lavorato duro nei campi, nelle fabbriche e nei cantieri. Oggi, più che mai, il lavoro e il lavoratore meritano di essere valorizzati e rispettati.

In questa giornata di Ferragosto, tradizionalmente dedicata al riposo e alla famiglia, vogliamo esprimere la nostra gratitudine a tutti voi, lavoratori edili, che continuate a costruire il futuro del nostro paese, spesso affrontando condizioni difficili e sacrifici personali.

La vostra dedizione è il vero motore del nostro paese, e la vostra sicurezza e dignità devono essere sempre al centro delle nostre priorità.

Che questo Ferragosto possa essere un momento di serenità e riposo per voi e le vostre famiglie. Continueremo a lottare insieme per un futuro in cui il lavoro torni ad essere sinonimo di dignità e rispetto.

🌟 Buon Ferragosto dalla FILCA CISL! 🌟

