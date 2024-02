SALERNO, IL QUADRO DELLA MADONNA DI POMPEI IN VISITA AL REGGIMENTO CAVALLEGGERI GUIDE

Per la quarta volta l’icona taumaturgica della Beata Vergine Maria del Rosario di Pompei, Regina della Vittorie, ha visitato il Reggimento Cavalleggeri Guide. La Delegazione Pontificia-Missione Mariana, guidata da Mons. Franco Soprano, è stata accolta dal Comandante, Col. Nicola Iovino, e dal Cappellano Militare, Don Claudio Mancusi, per un momento di preghiera per la pace alla presenza del quadro. Oltre ai Cavalleggeri hanno preso parte alla funzione anche le autorità civili e militari del capoluogo con la presenza del Prefetto di Salerno Francesco Esposito e di numerosi familiari del personale militare. Alla preghiera del Santo Rosario, guidata dai cappellani militari, è seguita la Supplica, presieduta dall’Arcivescovo della Diocesi di Salerno-Campagna-Acerno Mons. Andrea Bellandi. Forte il legame tra le Guide e la Vergine di Pompei: il 14 luglio 2014 il Reggimento si è recò in pellegrinaggio al Pontificio Santuario di Pompei dove il 68° Comandante, l’allora Colonnello Diodato Abagnara, al termine della Santa Messa depose ai piedi dell’altare maggiore una sciabola con dedica in memoria delle Guide di tutti i tempi ed in pegno di favori celesti per il quotidiano operare dei Cavalleggeri.

L’Icona fu data a Bartolo Longo da suor Maria Concetta De Litala, del convento del Rosariello a Porta Medina di Napoli. La religiosa l’aveva avuta in custodia da padre Alberto Radente, confessore del Beato. Arrivò a Pompei il 13 novembre 1875 e fu posta alla venerazione dei fedeli soltanto il 13 febbraio dell’anno successivo. Nello stesso giorno, a Napoli, la dodicenne Clorinda Lucarelli beneficiò del primo miracolo ottenuto per intercessione della Madonna di Pompei. Per le Guide un forte momento di fede e riflessione all’inizio dell’Anno di Preghiera in preparazione al Giubileo del 2025.

