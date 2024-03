SALERNO, IL SINDACO PREMIA IL PROFESSOR MELE

Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha consegnato un riconoscimento al professore Michele Mele, salernitano, laureatosi in Matematica all’Università di Salerno e ricercatore presso l’Ateneo del Sannio che occupa di attività di ricerca delle problematiche delle persone ipovedenti e individua nuovi strumenti per facilitarne le attività quotidiane. Il professore Mele il prossimo 20 marzo riceverà l’onorificenza al Merito della Repubblica Italiana da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, “per divulgare con cura e precisione le problematiche delle persone ipovedenti impegnandosi per eliminare le difficoltà e gli ostacoli”. Il giovane ricercatore è stato ricevuto dal primo cittadino a Palazzo di Città.

