SALERNO, IN ARRIVO GIORNALISTI INTERNAZIONALI PER PROMUOVERE L’ECCELLENZA TURISTICA

Salerno accoglie buyers e giornalisti internazionali per promuovere l’eccellenza turistica del territorio

Salerno, 1° aprile 2025 – Si è svolta questa mattina, presso la sede della Camera di Commercio di Salerno, la conferenza stampa di presentazione di “Salerno Wonders”, un’iniziativa dedicata alla promozione del territorio salernitano sui mercati internazionali. L’evento ha visto la partecipazione di Andrea Prete, Presidente di Unioncamere e della Camera di Commercio di Salerno; Luca Cascone, Presidente della IV Commissione Consiliare – Urbanistica, Lavori Pubblici e Trasporti della Regione Campania; Nicola Romanelli, Consulente strategico e Fondatore di Travel Hashtag; Margherita Chiaramonte, Direzione Commerciale Aviation di Gesac SpA e Ugo Picarelli, Amministratore Unico Leader srl.

Dall’11 al 15 aprile, Salerno e la sua provincia ospiteranno 12 buyers e 4 giornalisti internazionali provenienti da Londra e Parigi. L’iniziativa, promossa dalla Camera di Commercio di Salerno, si pone l’obiettivo di rafforzare la competitività turistica del territorio, valorizzandone la ricchezza e la varietà dell’offerta. Attraverso anche gli incontri B2B si punta a favorire nuove collaborazioni e a stimolare il turismo incoming durante tutto l’anno.

Un itinerario tra cultura, tradizione e innovazione

Il tour prenderà il via con l’accoglienza ufficiale presso l’Aeroporto di Napoli, seguita da una visita al nuovo scalo “Salerno Costa d’Amalfi”, operativo dal luglio 2024 e destinato a una progressiva entrata a regime nei prossimi anni. L’aeroporto rappresenta un’infrastruttura strategica per la crescita del turismo in tutta la provincia, con un ruolo centrale nell’incremento dei collegamenti internazionali.

Dopo l’arrivo a Salerno, il gruppo si sposterà a Vietri sul Mare, nota per la sua tradizione nella ceramica artistica, per poi raggiungere Paestum, dove visiterà il Parco Archeologico con i maestosi templi greci e il Museo Nazionale. Qui sarà possibile conoscere una delle eccellenze enogastronomiche del territorio con una visita a un’azienda di produzione della mozzarella di bufala, seguita da un’esperienza al Museo della Civiltà Contadina.

La tappa successiva condurrà i partecipanti lungo il litorale dello sbarco degli Alleati del 1943, un sito di grande valore storico. Il viaggio continuerà nel Cilento, con soste a Pioppi, sede del Museo Vivo del Mare e dell’Ecomuseo della Dieta Mediterranea “Ancel Keys”, celebre per aver studiato la longevità della popolazione locale e la qualità dei suoi prodotti biologici, ad Acciaroli e a seguire a Castellabate, con il suo affascinante borgo medievale.

A Salerno, il gruppo esplorerà i Giardini della Minerva, simbolo della Scuola Medica Salernitana, e la Cattedrale di San Matteo. Seguirà un’escursione via mare fino a Cetara, borgo marinaro noto per la produzione della colatura di alici, e una visita alle Grotte marine di Palinuro e al borgo medievale di Camerota.

Il tour si concluderà lunedì 14 aprile con la conferenza “Salerno e la sua provincia: prospettive per il turismo nei mercati esteri” seguita da un workshop B2B riservato agli operatori turistici locali, offrendo un’opportunità concreta di confronto e networking con i buyers internazionali.

“Il turismo rappresenta una leva fondamentale per la crescita economica del nostro territorio – dichiara il Presidente di Unioncamere e della Camera di Commercio di Salerno Andrea Prete. Con ‘Salerno Wonders’, vogliamo offrire ai buyers e ai giornalisti internazionali un’esperienza diretta delle nostre eccellenze, creando le basi per nuove collaborazioni strategiche. Un ruolo chiave in questa prospettiva sarà giocato dall’Aeroporto ‘Salerno Costa d’Amalfi’ che, come è noto, ha aperto ai voli commerciali dal luglio 2024 e che nei prossimi anni entrerà progressivamente a pieno regime. Il potenziamento delle infrastrutture aeroportuali rappresenta un’opportunità unica per consolidare Salerno come destinazione turistica di riferimento, capace di attrarre visitatori durante tutto l’anno e di posizionarsi in modo sempre più competitivo nei mercati internazionali”.

L’iniziativa si inserisce in una più ampia strategia di promozione turistica, mirata a consolidare i flussi turistici da Regno Unito e Francia e a rafforzare il posizionamento di Salerno e della sua provincia nel panorama delle destinazioni di eccellenza.

Gli operatori turistici interessati a partecipare al workshop B2B del 14 aprile possono candidarsi compilando la scheda di prenotazione, disponibile per il download sul sito ufficiale della Camera di Commercio di Salerno (sa.camcom.it). La partecipazione è riservata agli operatori in possesso dei requisiti indicati nella scheda.

