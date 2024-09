SALERNO IN FESTA E’ SAN MATTEO NEL POMERIGGIO SOLENNE PROCESSIONE A MEZZANOTE I FUOCHI

Sante Messe

: Alle ore 6.30 | 7.30 | 8.30 presso la Cripta di San Matteo. Alle ore 7.00 | 8.00 presso la Basilica superiore. Alle ore 10.30 presso la Cattedrale Primaziale, S.E. Mons. Andrea Bellandi, Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, presiederà il Solenne Pontificalein occasione della Solennità di San Matteo Apostolo ed Evangelista animato dal Coro della Diocesi di Salerno. L’omelia sarà tenuta da Fr. Massimo Fusarelli, OFM, Ministro generale dell’Ordine dei frati minori.

Alle ore 18, si svolgerà la tradizionale Processione per le vie del centro dei simulacri di San Matteo, San Giuseppe, San Gregorio VII, San Gaio, Sant’Ante e San Fortunato. In particolare, la Processione percorrerà via Duomo, via Mercanti, Corso Vittorio Emanuele, via Adolfo Cilento, Corso Giuseppe Garibaldi, via Roma, giungendo fino al Teatro Verdi, passando per via Portacatena, Largo Campo, via Da Procida e quindi via Mercanti, arrivando all’incrocio con via Duomo per risalire verso la Cattedrale. Soste previste presso la Caserma della Guardia Finanza, in piazza Dante per la Benedizione sul mare e presso Palazzo di Città.

Alle ore 22, a conclusione della processione, sarà celebrata la Santa Messa presso la Cripta di San Matteo. A mezzanotte il fuochi di artificio chiudono i festeggiamenti.

