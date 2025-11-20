20 Novembre 2025

SALERNO, IN PIAZZA A CAPODANNO MAHMOOD PER 600 MILA EURO

admin 20 Novembre 2025

Sarà Mahmood la star del Capodanno 2026 a Salerno. Il Comune ha formalizzato l’accordo per portare l’artista milanese sul palco di Piazza della Libertà la notte del 31 dicembre. Il budget complessivo dell’operazione  si aggira intorno ai 600mila euro, cifra che include il cachet dell’artista, gli allestimenti tecnici, la logistica e il piano sicurezza.

La serata sarà condotta da Pippo Pelo e Adriana Petro. Mahmood, due volte vincitore del Festival di Sanremo (2019 con “Soldi” e 2022 con “Brividi” insieme a Blanco), è tra gli artisti italiani più riconosciuti a livello internazionale, con due partecipazioni all’Eurovision Song Contest

