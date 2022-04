Il nuovo corso della Filca Cisl guidato da Giuseppe Marchesano, neo segretario responsabile provinciale, parte con una battaglia molto cara al segretario nazionale Ottavio de Luca quella relativa alla sicurezza del lavoro. Oggi è la giornata per la sicurezza dei lavoratori e la Filca Cisl non ha perso l’occasione per riprende il discorso, mai spento, della sicurezza sul lavoro caposaldo del credo del segretario nazionale Ottavio De Luca. Quindi stamane appuntamento all’italcementi di Salerno ,Il segretario provinciale Giuseppe Marchesano ha detto: ” Prima di tutto il ricordo, doveroso, di chi non c’è più: i tanti lavoratori di ieri e di oggi che hanno perso la vita sul lavoro. E poi l’attualità e il futuro, con un momento di confronto sulle evoluzioni normative e gestionali che sollecitano l’economia e l’occupazione. È il filo rosso che tiene assieme le celebrazioni e le riflessioni che si svolgono in occasione del 28 aprile, Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro”. Le dichiarazioni di Giuseppe Marchesano nuovo segretario provinciale della Filca Cisl sono l’occasione per riflettere sugli scenari post pandemici connessi alla prevenzione degli infortuni e sui nuovi modelli gestionali, sulle semplificazioni da adottare, sui controlli in aziende con le linee guida dell’Ispettorato nazionale del lavoro, sulla sicurezza ., nonché sulle nuove norme in vigore dal 2022 che disciplinano sanzioni per le imprese non in regola. purtroppo il trend negativo continua con l’aumento delle denunce per infortunio che per le malattie professionali Quindi non solo bandiere e commemorazioni ma anche proposte, riflessioni e confronti.

La sicurezza è tra i cavalli di battaglia della Filca cisl e la giornata di oggi non poteva non essere un motivo di riflessione e di confronto ma anche di crescita e attenzione. Giornata importantissima per il settore, per i suoi lavoratori verso i quali abbiamo il dovere di dare dignità attraverso un Lavoro sempre più Sicuro". Una giornata "fortemente" voluta dalle organizzazioni Sindacali, in particolar modo dai Vertici della Filca Cisl Nazionale e che ha trovato totale condivisione anche dalla "Federbeton"(in rappresentanza delle aziende di settore) e colta con grande entusiasmo da tutti i Lavoratori del settore. Sarà una giornata caratterizzata da momenti di informazione e formazione sul tema "Sicurezza". Lo ha detto il dirigente sindacale della Filca Cisl Giuseppe Vicinanza( responsabile territoriale dell'area Nord Salernitana il quale ha concluso: "Con il rinnovo contrattuale dello scorso 15 Marzo è stata istituita la GIORNATA PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI.