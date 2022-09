SALERNO, L’ARECHI SARA’ COPERTO

la regione affronterà le spese di resyling dello stadio di via Salvatore Allende. Ad annunciarlo il presidente della regione De Luca.

Copertura, ristrutturazione generale e così via anche per lo stadio Arechi, così come abbiamo fatto per il San Paolo”. Vincenzo De Luca rilancia ulteriormente ed annuncia la discesa in campo della Regione Campania per un restyling dell’impianto di via Allende. Lo ha ribadito il governatore De Luca nel consueto appuntamento del venerdì. Il presidente della Regione ha mostrato le foto del restyling dell’impianto di via Allende.

“Abbiamo deciso come Regione di fare allo stadio Arechi a Salerno l’intervento di ristrutturazione generale che abbiamo già fatto per lo stadio Maradona. Siamo un pò agli studi preliminari poi dovremo dare l’incarico per una progettazione definitiva ma stiamo cominciando a definire le idee per la copertura, per il rifacimento delle pari interne e per avere -come abbiamo fatto a Napoli – uno stadio adatto per un campionato di Serie A ma anche eventualmente per tornei europei per i quali ci auguriamo si possano aprire possibilità in futuro”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...