SALERNO, LAVORI AL CORSO COMMERCIANTI SUL PIEDE DI GUERRA

Nel mirino i commercianti di corso garibaldi hanno messo il sindaco napoli e tutta l’amministrazione comunale. attualmente costretti a convivere con i disagi creati dal cantiere nell’area del Corso tra via Diaz e via Santissimi Martiri, hanno chiesto all’amministrazione una serie di migliorie per alleviare una presenza così ingombrante.

Tra queste il posizionamento di pedane che consentano a chi passeggia di attraversare il cantiere per passare da un lato all’altro del Corso, senza doverlo attraversare lungo tutto il perimetro prima di svoltare. Proprio l’installazione delle passerelle – che sembrerebbe un palliativo tutto sommato semplice da realizzare – è stata valutata come una soluzione irricevibile per l’impresa che teme questa ipotesi innanzitutto per questioni di sicurezza. In pratica il cantiere verrebbe “spezzato” con il conseguente possibile ulteriore rallentamento dei lavori e il rischio – correlato – di comportare un danno per l’impresa che, poi, dovrebbe rivalersi sul Comune.

