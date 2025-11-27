SALERNO, NUOVO FURTO AL NEGOZIO “SVAPOLIVE”: VETRINA DIVELTA E LADRI IN FUGA
Nuovo furto al negozio “Svapolive” nel rione Carmine: è il secondo in pochi mesi. A denunciarlo è il titolare, visibilmente amareggiato per l’ennesimo episodio e per i danni subiti. Questa volta i ladri sono riusciti a portare via una trentina di sigarette elettroniche, ma il colpo più pesante riguarda la vetrina del negozio, completamente sradicata e da sostituire. “Così non si può più andare avanti – racconta il proprietario –. Viviamo con la paura che possa accadere di nuovo”. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza. I filmati potrebbero offrire elementi utili a individuare i responsabili. Intanto, cresce la solidarietà dei commercianti della zona, sempre più stanchi di dover fare i conti con continui episodi di microcriminalità che mettono a dura prova l’intero quartiere.