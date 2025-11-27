SALERNO, NUOVO FURTO AL NEGOZIO “SVAPOLIVE”: VETRINA DIVELTA E LADRI IN FUGA

Nuovo furto al negozio “Svapolive” nel rione Carmine: è il secondo in pochi mesi. A denunciarlo è il titolare, visibilmente amareggiato per l’ennesimo episodio e per i danni subiti. Questa volta i ladri sono riusciti a portare via una trentina di sigarette elettroniche, ma il colpo più pesante riguarda la vetrina del negozio, completamente sradicata e da sostituire. “Così non si può più andare avanti – racconta il proprietario –. Viviamo con la paura che possa accadere di nuovo”. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza. I filmati potrebbero offrire elementi utili a individuare i responsabili. Intanto, cresce la solidarietà dei commercianti della zona, sempre più stanchi di dover fare i conti con continui episodi di microcriminalità che mettono a dura prova l’intero quartiere.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...