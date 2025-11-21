22 Novembre 2025

SALERNO, NUOVO STADIO, ENERGIA… PER LA CITTA’ SI RIPARTE DALLA CURVA NORD

L’obiettivo è Euro 2032 ma il nuovo stadio Arechi sarà anche e soprattutto eco-sostenibile. Un impianto all’inglese che darà energia alla zona orientale di Salerno: questa mattina un primo colpo alle scalinate che conducono alla Curva Nord dell’impianto di via Allende con lo start ai lavori e il taglio del nastro alla presenza del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e dell’azienda che si occupa dei lavori coordinati dall’Arus.

A spiegare come sarà il nuovo impianto è stato proprio direttore dell’Arus Flavio De Martino. Uno stadio moderno, funzionale, accogliente non solo per lo sport ma anche per i grandi eventi. Un’idea che sta per diventare realtà: quella di realizzare una cittadella dove è inserito anche il palazzetto dello sport, il nuovo Volpe, il nuovo Palatulimieri con un occhio al settore del turismo con il porto Marina d’Arechi.

